TGRT Haber
TGRT Haber
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

ABD'li ve Rus yetkili arasındaki gizli görüşme sızdı: Putin, Trump'a övgüler dizsin!

ABD yönetiminin hazırladığı Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için hazırlanan barış taslağına dair bir gizli görüşme sızdı. Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Kremlin'in Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un yaptığı konuşmalar gün yüzüne çıktı.

ABD'li ve Rus yetkili arasındaki gizli görüşme sızdı: Putin, Trump'a övgüler dizsin!
Haber Merkezi
26.11.2025
26.11.2025
26.11.2025 12:16

ABD Başkanı 'ın Özel Temsilcisi ve Kremlin'in Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'la yaptığı gizli telefon görüşmesini ortaya çıkardı. Bloomberg'in haberine göre, konuşma sırasında Witkoff, Uşakov'a 14 Ekim'deki telefon görüşmesinde Devlet Başkanı Vladimir 'in Trump'a nasıl yaklaşması gerektiğine dair tavsiyeler verdi.

ABD'li ve Rus yetkili arasındaki gizli görüşme sızdı: Putin, Trump'a övgüler dizsin!

PUTİN TRUMP'A ÖVGÜLER DİZSİN!

Witkoff, Gazze anlaşmasını örnek gösterdi ve Rusya ile ABD arasında da benzer bir 'barış planı paketi' hazırlanabileceğini belirtti. Witkoff'un görüşme sırasında Putin'in Trump'ı arayarak Gazze anlaşması için tebrik etmesi, Rusya'nın o anlaşmayı desteklediğini belirtmesi ve Trump'a "barış insanı" olarak övgüler dizmesi gerektiğini söylediği aktarılıyor.

ABD'li ve Rus yetkili arasındaki gizli görüşme sızdı: Putin, Trump'a övgüler dizsin!

Witkoff, Putin ve Trump arasındaki görüşmenin, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 17 Ekim'deki Beyaz Saray ziyaretinden önce yapılmasını tavsiye ediyor. Bu görüşmeden 2 gün sonra Rusya'nın talebi üzerine Putin ve Trump telefonda görüştü. İki buçuk saatlik görüşmeyi Trump "çok verimli" olarak yorumladı. ABD lideri, Putin'le Budapeşte'de bir araya gelmeyi planladığını da söyledi.

ABD'li ve Rus yetkili arasındaki gizli görüşme sızdı: Putin, Trump'a övgüler dizsin!

KREMLİN'DEN 'NEDEN SIZDIRILDI?' TEPKİSİ

Uşakov telefon görüşmesinin sızdırılmasını, olası barış görüşmelerini sabote etme girişimi olarak niteledi. Rus televizyonuna konuşan Uşakov "Neden sızdırıldı? Engellemek için herhalde. İlişkileri iyileştirmek için yapılmış olamaz" dedi.

Uşakov ayrıca Witkoff'un gelecek hafta Moskova'ya gideceğini de teyit etti.

#ukrayna
#rusya
#donald trump
#putin
#Steve Witkoff
#Yuriy Uşakov
#Gazze Anlaşması
#Dünya
