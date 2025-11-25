Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Rusya ikna olur, Ukrayna'da barış sağlanırsa Türk askerleri görev için hazır!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı için sunduğu 28 maddelik barış planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, barışın imzalanması durumunda Fransız, İngiliz ve Türk askerlerinin bölgede eğitim ve güvenlik operasyonları için hazır olacağını söyledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 15:00

Cumhurbaşkanı , Fransız basınına 'nın seyrine ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Macron, radyo ve televizyon ortak yayınında verdiği röportajda Rusya'nın Avrupa'ya yönelik artan tehdidi ve bölgenin güvenlik dengeleri konusuna da değinerek, Fransa'nın yaklaşımının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Macron, uluslararası gelişmelere karşı daha hazırlıklı bir tutum sergilemenin ülkenin stratejik konumu açısından belirleyici olduğunun altını çizdi.

''PLANIN İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLERİ VAR''

Macron, ABD'nin sunduğu 28 maddelik planını "doğru yönde bir adım" olarak nitelendirirken, planın Avrupa'da çoğunlukla Rus çıkarlarını yansıttığının düşünüldüğünü belirtti. Fransız lider barış planına ilişkin, "Bu, doğru yönde, barışa doğru giden bir girişim. Ancak, bu planın tartışılması, müzakere edilmesi ve iyileştirilmesi gereken yönleri var" ifadelerini kullandı.

Macron, anlaşmanın Ruslar için kabul edilebilir olmasının, Ukraynalılar ve Avrupalılar için de kabul edilebilir olduğu anlamına gelmediğini aktardı. Fransız lider ayrıca, sağlanması hedeflenen barışın 'nın teslim olmasıyla elde edilemeyeceğinin altını çizerek, "Barış istiyoruz, ancak bu barış fiilen teslimiyet anlamına gelmemeli" dedi.

Macron, Washington yönetimine anlaşmanın iyileştirilmesine yönelik yardımda bulunup bulunmayacağına ilişkin bir soruya, bu yönde bir planı olmadığı cevabını verdi.

''ÖNCELİK UKRAYNA'NIN ORDUSUNU YENİLEMEK''

Macron, İsviçre'nin Cenevre şehrinde barış planına ilişkin gerçekleştirilen görüşmelere değinerek, Ukrayna-Rusya arasındaki muhtemel barışın sağlanması durumunda Ukrayna'nın önceliğinin ordusunu yenilemek olacağını aktardı. Macron, "Cenevre'deki görüşmelerin büyük bir kısmı, anlaşma kapsamında Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerinin personel sayısının sınırlandırılmasına ilişkin maddeye karşı çıkılmasıyla geçti. Ukrayna ve bizim için ilk güvenlik garantisi olan bu güçlü orduya herhangi bir sınırlandırma getirmemeliyiz" dedi.

Macron, "Eğer Ukrayna'yı yalnız bırakırsak, Rusya'ya zayıf olduğumuz mesajını veririz. Benim tek önceliğim Fransız halkının güvenliğidir" açıklamasını yaptı. Macron ayrıca Avrupa ülkelerine Rusya'nın Avrupa ile "stratejik çatışmasında" kendisini cesaretlendirecek "zayıflık belirtileri" göstermemeleri çağrısında bulundu.

"FRANSIZ, İNGİLİZ VE TÜRK ASKERLERİ GÖREVE HAZIR"

Fransız lider, cephelerdeki çatışmaların sonlanması durumunda Gönüllüler Koalisyonunun cephe hatlarının arkasında kalan Kiev ve Odessa gibi bölgelerde askeri personel konuşlandırmayı planladığını aktardı. Macron, "Bir gizlilik unsuru var, şu an her şey daha karmaşık ve güvenlik güçleri henüz oluşturulma aşamasında" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı aynı zamanda, "Fransız, İngiliz ve Türk askerleri barışın imzalanması durumunda bölgede eğitim ve güvenlik operasyonları gerçekleştirmek için göreve hazır bulunuyor. Havada, karada ve denizde etkin olarak hangi şekilde yardım sağlayacağını belirten yaklaşık 20 ülke var" ifadelerini kullandı.

''CEPHEYE ASKER GÖNDERMEYECEĞİZ''

Fransa Cumhurbaşkanı, ileride sağlanabilecek bir barış anlaşmasından sonra Ukrayna'ya destek amacıyla oluşturulacak güvenlik mekanizmasının cephe hattında değil, komşu ülkelerin hava sahasından işlemeye devam edeceğini belirterek, "Hiçbir zaman cephe hattında olmayı planlamadık. Fransız halkının paniğe kapılmasına gerek yok; cepheye asker göndermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

''RUSYA HİBRİT BİR ÇATIŞMA YÜRÜTÜYOR''

Rusya'nın Avrupa'ya yönelik siber saldırılar, hava ihlalleri ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerle hibrit bir çatışma yürüttüğünü belirten Macron, Avrupa ülkelerinin bu süreçte daha koordineli bir güvenlik stratejisine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Fransız lider dondurulmuş Rus varlıkları konusuna da değinerek, "Bu konuda karar verecek olan Avrupalılardır çünkü bu varlıklar Avrupa'da tutuluyor" ifadesini kullandı.

''GENÇLER UKRAYNA'YA GÖNDERİLMEYECEK''

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ayrıca, ülkenin yeni gönüllü askerlik programının hazırlık aşamasında olduğunu açıkladı. Kamuoyunda tartışmalara neden olan "gençlerin Ukrayna'ya gönderileceği" iddialarına net cevap veren Macron, "Bu yanlış anlaşılmayı tamamen ortadan kaldırmak istiyorum; böyle bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Macron, üzerinde çalışılan sistemin gençlerin orduyu tanımasına imkan veren gönüllü bir askerlik programı olacağını, bunun zorunlu bir uygulama olmayacağını belirtti. Amaçlarının gençlerin savunma mekanizmasını, ordunun işleyişini ve ülkenin güvenlik gündemini daha iyi anlamasını sağlamak olduğunu dile getiren Macron, "Gençlerimizi Ukrayna'ya göndermek gibi bir niyetimiz yok. Bu konuda oluşan tüm kafa karışıklığını gidermek istiyorum" dedi. Program kapsamında rezerv gücünün güçlendirilmesinin de önemine vurgu yapan Macron, gönüllü kişilerin ordunun farklı alanlarında katkı sunabileceğini söyledi.

ETİKETLER
#ukrayna
#fransa
#barış
#emmanuel macron
#rusya-ukrayna savaşı
#savunma
#Avrupa Güvenliği
#Dünya
