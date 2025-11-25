ABD'nin Ukrayna-Rusya Savaşı için hazırladığı barış planından çıkarılan maddeler

Cenevre'de ABD'nin Ukrayna-Rusya savaşının son bulması için hazırladığı son barış teklifi üzerinde değişiklikler yapıldı. 28 maddelik plan 19'a düştü ve Ukrayna için daha kabul edilebilir bir hal aldı.

ABD basınından New York Post'un haberine göre, Rusya'nın taleplerinin öne çıktığı bazı hükümler, barış planından çıkarıldı. Ukrayna'nın Donbas topraklarının bir kısmını Rusya'ya vermesini öngören madde de kaldırıldı. Yeni plana göre, Ukrayna'nın NATO'ya asla katılmayacağına dair taahhütte bulunmasını gerektiren hüküm de ortadan kalkıyor.

Ayrıca Ukrayna ordusunun küçültülmesini öngören madde de artık planda bulunmuyor. İlk plana göre, 2 milyondan fazla aktif ve yedek askeri bulunan Ukrayna'nın asker sayısının 600 bine düşürülmesi talep ediliyordu. Bir diğer değişiklik ise Rus savaş suçlarına toplu af verilmesiyle ilgili. Yeni değişiklikte savaş mağdurlarının şikayetlerinin ele alınması şartı koşuluyor.

ZELENSKİY YENİ TASLAKTAN MEMNUN

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda taslağın henüz nihai haline gelmediğini belirterek "Savaşı bitirmek için atılması gereken adımların listesi daha uygulanabilir hale gelebilir. Artık 28 madde yok. Doğru unsurların çoğu yeni çerçeveye ekledi. Taslağı tamamlamak için daha yapacak işlerimiz var bunu da onurumuzla yapmalıyız" dedi.

Rusya'nın bu fırsatı sabote etmeye çalışacağı uyarısını yapan Ukraynalı lider "Dezenformasyon yayanlar, halkımızı korkutmaya çalışanlar var" diye ekledi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kıslıtsıa, yeni planın her iki tarafça da "pozitif" karşılandığını söyledi.

BEYAZ SARAY: RUSLARIN DA KABUL ETMESİNİ SAĞLAMALIYIZ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de "Herkes Cenevre'de ortaya çıkan sonuçlar dolayısıyla iyimser. Bakan Marco Rubio, Özel Temsilci Steve Witkoff ve tüm ekip, ABD'nin hazırladığı ve hem Ruslar hem de Ukraynalıların katkılarıyla oluşturulan 28 maddelik barış planının maddelerini ayrıntılı şekilde ele aldılar. Sonuçta, bu maddelerin büyük çoğunluğu üzerinde anlaşmaya varıldı" dedi.

Metnin tamamı üzerinde mutabakatın sağlanmasının ardından Rus tarafına gideceklerini aktaran Leavitt, “Bu savaşın diğer tarafı olan Rusların da bunları kabul etmesini sağlamalıyız. Başkan bu savaşın bir an önce sona ermesini istiyor” diye konuştu.