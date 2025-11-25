Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD'nin Ukrayna-Rusya Savaşı için hazırladığı barış planından çıkarılan maddeler

İsviçre'nin Cenevre şehrinde ABD'li ve Ukraynalı heyetler, yeni barış planını değerlendirdi. Avrupa Birliği ülkelerinin de etkisiyle planda değişiklikler yapıldı. 28 maddelik plan, 19'a indi. Yeni plandan çıkarılan kısımları ABD basını ele aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 10:55

'de 'nin - savaşının son bulması için hazırladığı son teklifi üzerinde değişiklikler yapıldı. 28 maddelik plan 19'a düştü ve Ukrayna için daha kabul edilebilir bir hal aldı.

ABD basınından New York Post'un haberine göre, Rusya'nın taleplerinin öne çıktığı bazı hükümler, barış planından çıkarıldı. Ukrayna'nın Donbas topraklarının bir kısmını Rusya'ya vermesini öngören madde de kaldırıldı. Yeni plana göre, Ukrayna'nın NATO'ya asla katılmayacağına dair taahhütte bulunmasını gerektiren hüküm de ortadan kalkıyor.

ABD'nin Ukrayna-Rusya Savaşı için hazırladığı barış planından çıkarılan maddeler

Ayrıca Ukrayna ordusunun küçültülmesini öngören madde de artık planda bulunmuyor. İlk plana göre, 2 milyondan fazla aktif ve yedek askeri bulunan Ukrayna'nın asker sayısının 600 bine düşürülmesi talep ediliyordu. Bir diğer değişiklik ise Rus suçlarına toplu af verilmesiyle ilgili. Yeni değişiklikte savaş mağdurlarının şikayetlerinin ele alınması şartı koşuluyor.

ZELENSKİY YENİ TASLAKTAN MEMNUN

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda taslağın henüz nihai haline gelmediğini belirterek "Savaşı bitirmek için atılması gereken adımların listesi daha uygulanabilir hale gelebilir. Artık 28 madde yok. Doğru unsurların çoğu yeni çerçeveye ekledi. Taslağı tamamlamak için daha yapacak işlerimiz var bunu da onurumuzla yapmalıyız" dedi.

Rusya'nın bu fırsatı sabote etmeye çalışacağı uyarısını yapan Ukraynalı lider "Dezenformasyon yayanlar, halkımızı korkutmaya çalışanlar var" diye ekledi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kıslıtsıa, yeni planın her iki tarafça da "pozitif" karşılandığını söyledi.

https://x.com/ZelenskyyUa/status/1993065899339743471

BEYAZ SARAY: RUSLARIN DA KABUL ETMESİNİ SAĞLAMALIYIZ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de "Herkes Cenevre'de ortaya çıkan sonuçlar dolayısıyla iyimser. Bakan Marco Rubio, Özel Temsilci Steve Witkoff ve tüm ekip, ABD'nin hazırladığı ve hem Ruslar hem de Ukraynalıların katkılarıyla oluşturulan 28 maddelik barış planının maddelerini ayrıntılı şekilde ele aldılar. Sonuçta, bu maddelerin büyük çoğunluğu üzerinde anlaşmaya varıldı" dedi.

ABD'nin Ukrayna-Rusya Savaşı için hazırladığı barış planından çıkarılan maddeler

Metnin tamamı üzerinde mutabakatın sağlanmasının ardından Rus tarafına gideceklerini aktaran Leavitt, “Bu savaşın diğer tarafı olan Rusların da bunları kabul etmesini sağlamalıyız. Başkan bu savaşın bir an önce sona ermesini istiyor” diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya'dan Ukrayna'nın kalbi Kiev'e hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Zelenski ABD'nin Rusya-Ukrayna barış planının değiştiğini duyurdu: Bazı maddeler çıkarıldı
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#abd
#savaş
#barış
#zelenskiy
#Cenevre
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.