Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Zelenski ABD'nin Rusya-Ukrayna barış planının değiştiğini duyurdu: Bazı maddeler çıkarıldı

Yaklaşık 4 yıldır süren Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik ABD tarafından sunulan 28 maddelik barış planının Cenevre'deki görüşmeleri tamamlandı. Ukrayna Devlet Başkanı, plandan bazı maddelerin çıkarıldığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zelenski ABD'nin Rusya-Ukrayna barış planının değiştiğini duyurdu: Bazı maddeler çıkarıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 00:33
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 00:33

'nin için 28 maddelik teklifi çerçevesinde 'nin Cenevre kentinde ABD, Ukrayna ve Avrupa heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmeler sona erdi.

"SONRAKİ ADIMLARI BELİRLEYECEĞİZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, barış görüşmelerine ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Şu an heyetimiz yurda dönüyor. Akşam saatlerinde Cenevre'deki görüşmelerin gidişatı ile partnerlerimizin temel vurgu noktalarına ilişkin kapsamlı bir rapor almayı bekliyorum. Bu raporlara dayanarak sonraki adımları ve zamanlamayı belirleyeceğiz. Avrupa ve dünyadaki diğer partnerlerle koordinasyonu sürdüreceğiz. Gerekli sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Ukrayna'nın yanında duran herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Zelenski ABD'nin Rusya-Ukrayna barış planının değiştiğini duyurdu: Bazı maddeler çıkarıldı

"BAZI MADDELER ÇIKARILDI"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlık Danışmanı Oleksandr Bevz, ABD'nin sunduğu 28 maddelik planın Cenevre'deki görüşmeler sonucunda değişikliklere uğradığını söyledi. Cenevre'deki görüşmelerin oldukça yapıcı olduğunu vurgulayan Bevz, "28 maddelik plan, artık herkesin gördüğü ilk haliyle mevcut değil. Bazı maddeler çıkarıldı ve bazıları da değiştirildi. Ukrayna tarafının hiçbir itirazı göz ardı edilmedi" dedi.

Bevz, problemli meselelere ilişkin nihai kararın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından verileceğini ifade etti.

RUSYA: ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞMESİNDE ELE ALINDI

ise, 28 maddelik ABD planının ilk halinin görüldüğünü fakat henüz plan üzerinde resmi görüşme yapılmadığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, "Başkan Putin, planın bu versiyonunun görüldüğünü ancak bu konuda Rus temsilcilerle somut bir müzakere yürütülmediğini açık bir şekilde dile getirdi" dedi.

Zelenski ABD'nin Rusya-Ukrayna barış planının değiştiğini duyurdu: Bazı maddeler çıkarıldı

Planın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bugün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde de ele alındığını vurgulayan Uşakov, "Başkanımız, incelediğimiz şekliyle bu önerilerin Alaska'daki Rus-Amerikan zirvesindeki görüşmelere uyumlu olduğunu ve esasen nihai bir barışçıl çözüm için temel olarak kullanılabileceğini ifade etti" dedi.

RUSYA AVRUPA'NIN TEKLİFİNE "İŞE YARAMAZ" DEMİŞTİ

Uşakov, daha önce yaptığı açıklamada ABD'nin 28 maddelik Ukrayna'da barış planına ilişkin Avrupalılar tarafından sunulan karşı teklifin "yapıcı olmadığını" ve "Rusya'nın işine yaramadığını" ifade etmişti. ABD planının bazı yönlerinin Rusya'ya daha uygun olduğunu ancak bazı konuların daha ayrıntılı tartışılması gerektiğini belirten Uşakov, "Bu planın tüm maddeleri değil, ancak çoğu bizim için oldukça kabul edilebilir görünüyor" demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya Avrupa'nın Ukrayna'da barış için sunduğu teklifte kararını verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İç savaşın tırmandığı Sudan'da 3 aylık ateşkes kararı
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#abd
#isviçre
#barış
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.