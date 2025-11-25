Zelenski ABD'nin Rusya-Ukrayna barış planının değiştiğini duyurdu: Bazı maddeler çıkarıldı

ABD'nin Ukrayna için 28 maddelik barış teklifi çerçevesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD, Ukrayna ve Avrupa heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmeler sona erdi.

"SONRAKİ ADIMLARI BELİRLEYECEĞİZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, barış görüşmelerine ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Şu an heyetimiz yurda dönüyor. Akşam saatlerinde Cenevre'deki görüşmelerin gidişatı ile partnerlerimizin temel vurgu noktalarına ilişkin kapsamlı bir rapor almayı bekliyorum. Bu raporlara dayanarak sonraki adımları ve zamanlamayı belirleyeceğiz. Avrupa ve dünyadaki diğer partnerlerle koordinasyonu sürdüreceğiz. Gerekli sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Ukrayna'nın yanında duran herkese teşekkür ediyorum" dedi.

" BAZI MADDELER ÇIKARILDI"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlık Danışmanı Oleksandr Bevz, ABD'nin sunduğu 28 maddelik planın Cenevre'deki görüşmeler sonucunda değişikliklere uğradığını söyledi. Cenevre'deki görüşmelerin oldukça yapıcı olduğunu vurgulayan Bevz, "28 maddelik plan, artık herkesin gördüğü ilk haliyle mevcut değil. Bazı maddeler çıkarıldı ve bazıları da değiştirildi. Ukrayna tarafının hiçbir itirazı göz ardı edilmedi" dedi.

Bevz, problemli meselelere ilişkin nihai kararın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından verileceğini ifade etti.

RUSYA: ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞMESİNDE ELE ALINDI

Rusya ise, 28 maddelik ABD planının ilk halinin görüldüğünü fakat henüz plan üzerinde resmi görüşme yapılmadığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, "Başkan Putin, planın bu versiyonunun görüldüğünü ancak bu konuda Rus temsilcilerle somut bir müzakere yürütülmediğini açık bir şekilde dile getirdi" dedi.

Planın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bugün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde de ele alındığını vurgulayan Uşakov, "Başkanımız, incelediğimiz şekliyle bu önerilerin Alaska'daki Rus-Amerikan zirvesindeki görüşmelere uyumlu olduğunu ve esasen nihai bir barışçıl çözüm için temel olarak kullanılabileceğini ifade etti" dedi.

RUSYA AVRUPA'NIN TEKLİFİNE "İŞE YARAMAZ" DEMİŞTİ

Uşakov, daha önce yaptığı açıklamada ABD'nin 28 maddelik Ukrayna'da barış planına ilişkin Avrupalılar tarafından sunulan karşı teklifin "yapıcı olmadığını" ve "Rusya'nın işine yaramadığını" ifade etmişti. ABD planının bazı yönlerinin Rusya'ya daha uygun olduğunu ancak bazı konuların daha ayrıntılı tartışılması gerektiğini belirten Uşakov, "Bu planın tüm maddeleri değil, ancak çoğu bizim için oldukça kabul edilebilir görünüyor" demişti.