İç savaşın tırmandığı Sudan'da 3 aylık ateşkes kararı

Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) lideri Muhammed Hamdan Dagalu, 3 ay süreyle düşmanlıkların durdurulmasını içeren ateşkes ilan etti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Dagalu, HDK'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videosunda, "Bugün sizlere ülkemizin tarihindeki en kritik anlardan birinde sesleniyorum. Bu an, büyük bir sorumluluk ve cesaret gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Savaşın halkı yıprattığını, insanların acılarının arttığını ve kan dökülmesinin durdurulmasının ertelenemez bir görev haline geldiğini dile getiren Dagalu, şunları kaydetti:

"Ulusal sorumluluğumuzdan hareketle ve başta ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimi olmak üzere dörtlü mekanizmanın (ABD, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri), Afrika Birliği'nin ve IGAD'ın (Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi) yürüttüğü uluslararası çabalara yanıt olarak üç ay süreyle düşmanlıkların durdurulmasını içeren insani bir ateşkes ilan ediyoruz."

Dagalu, HDK ve müttefik tüm güçlerle birlikte, sivillerin korunmasını güçlendirmek, insani yardımların ulaşımını kolaylaştırmak ve bu savaşın yıprattığı halka bir umut ışığı açmak amacıyla üç ay süreli insani ateşkese derhal onay verdiklerini belirtti.

"SUDAN HALKLARININ ÇIKARINA BİR ADIM"

Dörtlü mekanizmanın, orduyu, bu adımla ve uluslararası çabalarla uyumlu hareket etmeye teşvik etme görevini yerine getirmesini umduğunu ifade eden Dagalu, bunun, Sudan halklarının çıkarına yönelik bir adım olduğunu kaydetti.

Dagalu, insani yardım çalışanlarının hareket güvenliğini sağlamak, yardımların tüm etkilenen bölgelere engelsiz ulaşmasını garanti etmek, ulusal ile uluslararası kuruluşlara ait merkezlerin ve depoların korunması, sağlık ve yardım ekiplerinin erişimini kolaylaştırmak, Birleşmiş Milletler ve ilgili insani kuruluşlarla tam iş birliği yapmak için çalışacaklarını söyledi.

Hangi gerekçeyle olursa olsun sivillere karşı ihlallerde bulunduğu kanıtlanan herkesin hesap vereceğini belirten Dagalu, bu konuda somut adımlar attıklarını, soruşturmaların sonuçları tamamlandığında kamuoyuna açıklanacağını aktardı.

Dagalu, uluslararası toplumun desteği ve Sudanlıların etkin katılımıyla savaşın son bulmasını, ülkenin birliğini ve istikrarını güvence altına alan bütünlüklü bir siyasi sürece ulaşmayı umduğunu dile getirerek, siyasi sürecin herkesin katılımına açık olacağını, Ulusal Kongre Partisi ve eski rejimin mensuplarının ve uzantılarının hariç tutulacağını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, dün, Suudi Arabistan, ABD, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) "oluşan dörtlü mekanizmaya" da değinerek, "Krizin çözümünde BAE arabulucu olarak kabul edilemeyecek." demişti.

ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'un Sudan'daki krizin çözümü için sunduğu öneriyi sert bir dille eleştiren Burhan, öneriyi, silahlı kuvvetlerin varlığını ortadan kaldırdığı, tüm güvenlik kurumlarının feshedilmesini talep ettiği ve isyancı milis (HDK) unsurlarını bulundukları bölgelerde bıraktığı için "şimdiye kadar sunulan en kötü öneri" olarak nitelendirmişti.