Trabzonspor ağır yaralı! 7 gollü maçta kazanan Gençlerbirliği

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, ilk devrenin kapanış maçında Gençlerbirliği'ne konuk oldu. 7 gollü maçta kazanan 4-3'lük skorla başkent ekibi oldu.

YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla Metin Diyadin 3'üncü Gençlerbirliği dönemine 3 puanla başladı. Trabzonspor'un ise ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

GENÇLER NEFES ALDI, TRABZON AĞIR YARALI

Böylece alt sıralardan kurtulma savaşı veren Gençlerbirliği ekibi puanını 18'e yükseltti. Trabzonspor ise 35 puanda kaldı ve ve Süper Lig'de ilk devreyi lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

5. dakikada Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası önünde Dimitros Goutas, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0

9. dakikada Gençlerbirliği'nde Göktan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Trabzonspor savunması topu arka direkte uzaklaştırmayı başardı.

18. dakikada Gençlerbirliği'nin ön alan baskısıyla kaptığı top sonrası sol kanattan gelişen atağında Metehan, içeri sokulup pasını çıkardı. Göktan Gürpüz, ceza yayının solunda buluştuğu topu derinlemesine bıraktı. Son çizgiden Tongya, kale önüne yerden ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

29. dakikada Gençlerbirliği'nin çıkarken kaptırdığı top sonrası 3 kişiyle hızlı atağa çıkan Trabzonspor'da Zubkov, ceza yayına doğru taşıdığı topu soluna aktardı. Ceza alanı çaprazında topu alan Sikan sağına çekip sert vurdu, kaleci Velho topu çeldi. Boşta kalan topa bu kez penaltı noktasının sağından boş durumdaki Muçi gelişine yerden vurdu, Velho bu defa da ayağıyla gole engel oldu.



31. dakikada Gençlerbirliği'nde Göktan'ın sağ kanada pasında Oğulcan, topu kale alanına yerden çevirdi. Tongya yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 2-0.

45+2. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Zubkov paslaşarak kullandı. Pina'nın kale önüne yaptığı ortada Felipe Augusto, topu filelerle buluşturdu: 2-1.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Trabzonspor'un rakip yarı alandaki etkili paslaşmaları sonrası sol kanattan Muçi'nin sol ayağıyla yaptığı ortasına kale alanı önünde Augusto kafa vuruşu yaptı ve uzak köşeden ağları havalandırdı: 2-2.

52. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Metehan taç çizgisi önünde buluştuğu topla son çizgiye inip arka direğe orta yaptı. Gerilerden gelen Oğulcan kafa vuruşuyla uzak köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.



58. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Göktan kale alanı ön çizgisine doğru bir orta kesti. Savunmanın arasında iyi yükselen Koita yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla ağları havalandırdı: 4-2.

66. dakikada son çizgiye inen Zubkov, kale alanına sokulmak isterken Thalisson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada Ernest Muçi, penaltıyı gole çevirdi. 4-3

72. dakikada Gençlerbirliği'nin Göktan'la sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte hareketlenen Metehan'ın kafayla arkaya çevirdiği topa kale ağzında bomboş kalan Tongya, sağ ayağıyla gelişine dokundu topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

77. dakikada Tongya'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Koita, kaleciyle karşı karşıya kalırken müsait durumdaki Göktan'a pasını aktardı. Göktan'ın boş kaleye vuruşunda top üstten dışarı gitti.