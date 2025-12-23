Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Trabzonspor ağır yaralı! 7 gollü maçta kazanan Gençlerbirliği

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Ligin ilk yarısının kapanış maçı adeta gol düellosuna sahne oldu. 7 golün atıldığı mücadelede kazanan ev sahibi Gençlerbirliği oldu. Ligde 11 maç sonra kayben bordo mavililer ise zirve yarışında yara aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor ağır yaralı! 7 gollü maçta kazanan Gençlerbirliği
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 02:50
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 03:17

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, ilk devrenin kapanış maçında Gençlerbirliği'ne konuk oldu. 7 gollü maçta kazanan 4-3'lük skorla başkent ekibi oldu.

YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla Metin Diyadin 3'üncü Gençlerbirliği dönemine 3 puanla başladı. Trabzonspor'un ise ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

GENÇLER NEFES ALDI, TRABZON AĞIR YARALI

Böylece alt sıralardan kurtulma savaşı veren Gençlerbirliği ekibi puanını 18'e yükseltti. Trabzonspor ise 35 puanda kaldı ve ve Süper Lig'de ilk devreyi lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

5. dakikada Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası önünde Dimitros Goutas, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0
9. dakikada Gençlerbirliği'nde Göktan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Trabzonspor savunması topu arka direkte uzaklaştırmayı başardı.

Trabzonspor ağır yaralı! 7 gollü maçta kazanan Gençlerbirliği

18. dakikada Gençlerbirliği'nin ön alan baskısıyla kaptığı top sonrası sol kanattan gelişen atağında Metehan, içeri sokulup pasını çıkardı. Göktan Gürpüz, ceza yayının solunda buluştuğu topu derinlemesine bıraktı. Son çizgiden Tongya, kale önüne yerden ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
29. dakikada Gençlerbirliği'nin çıkarken kaptırdığı top sonrası 3 kişiyle hızlı atağa çıkan Trabzonspor'da Zubkov, ceza yayına doğru taşıdığı topu soluna aktardı. Ceza alanı çaprazında topu alan Sikan sağına çekip sert vurdu, kaleci Velho topu çeldi. Boşta kalan topa bu kez penaltı noktasının sağından boş durumdaki Muçi gelişine yerden vurdu, Velho bu defa da ayağıyla gole engel oldu.

Trabzonspor ağır yaralı! 7 gollü maçta kazanan Gençlerbirliği


31. dakikada Gençlerbirliği'nde Göktan'ın sağ kanada pasında Oğulcan, topu kale alanına yerden çevirdi. Tongya yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 2-0.
45+2. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Zubkov paslaşarak kullandı. Pina'nın kale önüne yaptığı ortada Felipe Augusto, topu filelerle buluşturdu: 2-1.

Trabzonspor ağır yaralı! 7 gollü maçta kazanan Gençlerbirliği

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Trabzonspor'un rakip yarı alandaki etkili paslaşmaları sonrası sol kanattan Muçi'nin sol ayağıyla yaptığı ortasına kale alanı önünde Augusto kafa vuruşu yaptı ve uzak köşeden ağları havalandırdı: 2-2.
52. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Metehan taç çizgisi önünde buluştuğu topla son çizgiye inip arka direğe orta yaptı. Gerilerden gelen Oğulcan kafa vuruşuyla uzak köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.

Trabzonspor ağır yaralı! 7 gollü maçta kazanan Gençlerbirliği


58. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Göktan kale alanı ön çizgisine doğru bir orta kesti. Savunmanın arasında iyi yükselen Koita yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla ağları havalandırdı: 4-2.
66. dakikada son çizgiye inen Zubkov, kale alanına sokulmak isterken Thalisson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada Ernest Muçi, penaltıyı gole çevirdi. 4-3
72. dakikada Gençlerbirliği'nin Göktan'la sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte hareketlenen Metehan'ın kafayla arkaya çevirdiği topa kale ağzında bomboş kalan Tongya, sağ ayağıyla gelişine dokundu topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
77. dakikada Tongya'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Koita, kaleciyle karşı karşıya kalırken müsait durumdaki Göktan'a pasını aktardı. Göktan'ın boş kaleye vuruşunda top üstten dışarı gitti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de 18-19. hafta programı belli oldu
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.