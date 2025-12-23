Show TV'de Okan Buruk krizi! Sevilay Yılman'ın işine son verildi

Can Holding'e yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları yönünden yürütülen soruşturma kapsamında, şirket bünyesindeki kanallardan Habertürk'ün yanı sıra Show TV'ye de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

SEVİLAY YILMAN'DAN OKAN BURUK İDDİASI

Son günlerde gündeme bomba gibi düşen medya ve ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında birçok isim gözaltına alındı. Soruşturmada yaşanan son gelişmeleri Show TV'de değerlendiren gazeteci Sevilay Yılman çarpıcı bir iddiada bulundu.

Sevilay Yılman, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un dosyada adının geçtiğini öne sürdü. Yılman, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanıp itirafçı olduktan sonra serbest bırakılan Sercan Yaşar ile fotoğrafı ortaya çıkan Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağını iddia etti.

SAVCILIKTAN İDDİALARA CEVAP

Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından iddialara yalanlama geldi. Başsavcılıktan edinilen bilgiye göre; gelinen aşamada Buruk'un ifadeye çağrılacağı iddiasının doğru olmadığı öğrenildi.

GALATASARAY'DAN SERT TEPKİ

Galatasaray'la son 3 sezonu lig şampiyonu olarak tamamlayan Okan Buruk'a yönelik bu sözler, sarı kırmızılı camianın tepkisini çekti. Sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden Yılman'a tepki yağdırdı.

Galatasaray Kulübü'nün de TMSF yetkilileriyle görüşerek Sevilay Yılman hakkında yaptırım uygulanması talebinde bulunduğu öğrenildi.

İŞİNE SON VERİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen TMSF yönetimi, Sevilay Yılman'ın yorumculuk yaptığı Show TV'deki "Bu Sabah" programı yayından kaldırıldı. Yılman'ın işine son verildiği belirtildi.