Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Altın filo Çin'e karşı mı üretilecek? 'Trump sınıfı' yeni savaş gemileri için tuşa basıldı

ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinin en güçlü savaş gemileri olarak nitelendirdiği 'Altın Filo' yeni nesil ve son teknoloji savaş gemileri üretimine başlayacaklarını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 09:16

ABD Başkanı , Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde gazetecilere yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Trump, Amerikan donanmasını önemli ölçüde güçlendirecek yeni nesil iki savaş gemisi inşasına kısa sürede başlayacaklarını açıkladı.

"Trump sınıfı" olarak nitelendirilen söz konusu savaş gemilerini "ABD tarihinin en güçlü savaş gemileri" olarak nitelendiren Trump, bu gemilerin ilk ikisinin 2,5 yıl içinde donanmaya teslim edilmesini beklediklerini söyledi.

Altın filo Çin'e karşı mı üretilecek? 'Trump sınıfı' yeni savaş gemileri için tuşa basıldı

''ALTIN FİLO''

Trump, "Buna 'Altın Filo' diyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri Donanması için inşa ediyoruz. Bu gemilere çok ihtiyacımız var. Gemilerimizin bazıları eskimiş, yıpranmış ve modası geçmiş durumda. Bugün, şimdiye kadar inşa ettiğimiz en büyük iki yeni savaş gemisinin yapımını onayladığımı duyurmaktan büyük onur duyuyorum." diye konuştu.

Altın filo Çin'e karşı mı üretilecek? 'Trump sınıfı' yeni savaş gemileri için tuşa basıldı

''ESKİ GEMİLERDEN 100 KAT DAHA GÜÇLÜ''

Yeni savaş gemilerinin eski gemilerden "100 kat daha güçlü" ve boyut olarak da daha büyük olacağını anlatan Trump, söz konusu gemilerin son teknoloji top, füze ve lazer sistemleriyle donatılacağını vurguladı.

Trump, yeni savaş gemilerinin ayrıca bugüne kadarki en hızlı gemiler olacağının ve çelikten üretileceğinin altını çizdi.

Altın filo Çin'e karşı mı üretilecek? 'Trump sınıfı' yeni savaş gemileri için tuşa basıldı

YENİ GEMİLER ÇİN'E KARŞI MI ÜRETİLECEK?

Söz konusu savaş gemilerinin "'e karşı" üretilecek silahlar olmadığını savunan Trump, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit eden kim olursa onlara karşı kullanılabileceğini, ancak hiçbir zaman kullanmamayı umduğunu söyledi.

ABD Donanma Sekreteri John Phelon da yeni gemilerin yaklaşık 30 bin ton ağırlığında olacağını ve donanmanın 20-25 civarında yeni savaş gemisine sahip olmasını planladıklarını ifade etti.

Phelan, "Trump sınıfı" olarak adlandırılan ilk geminin, nükleer silahlı, denizden fırlatılan seyir füzesi taşıyacak olan "USS Defiant" olacağını kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump'tan Maduro'ya sert tehdit: Yaparsa sonu olur
Grönland'i satın almak isteyen ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken hamle
ETİKETLER
#çin
#donald trump
#ulusal güvenlik
#abd donanması
#Savaş Gemisi
#Altın Filo
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.