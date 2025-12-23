Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Donald Trump'tan Maduro'ya sert tehdit: Yaparsa sonu olur

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu bir kez daha tehdit etti. Venezuela'nın etrafında devasa bir Amerikan filosu bulunduğunu hatırlatan Trump, Maduro'nun görevi bırakmasının akıllıca olacağını söyleyip "Ne yapmak istediği ona kalmış. Eğer sert oynarsa bu onun sert oynayabileceği son sefer olur" dedi. Maduro ise ABD'nin Karayipler'deki petrol gemilerine el koymasının küresel ekonomiye zarar vereceği uyarısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 04:29
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 04:44

Denizi'nde ile Venezuela arasındaki gerilim sürüyor. Neol tatilini Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde geçiren ABD Başkanı , basın mensuplarına iki ülke arasındaki gerginliği değerlendirdi.

'nın ABD'ye çok sayıda yasa dışı göçmeni ve suçlu insanları gönderdiğini savunan Trump, ayrıca ABD'ye ciddi miktarda uyuşturucunun bu ülkeden geldiğini ve buna engel olacaklarını söyledi.

Donald Trump'tan Maduro'ya sert tehdit: Yaparsa sonu olur

MADURO'YA ÜSTÜ KAPALI TEHDİT

Trump, "ABD'nin nihai amacının 'yu görevden uzaklaştırmak" olup olmadığı şeklindeki soruya karşılık, "Muhtemelen öyle olurdu. Bunu bilemem. Ne yapmak istediği ona kalmış. Bunu yapması kendisi için akıllıca olur. Bakalım, bunu göreceğiz." dedi.

Maduro'yu üstü kapalı şekilde "tehdit eden" Trump, "Kendisi ne isterse yapabilir. Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur. Güney Amerika'da şimdiye kadar sahip olduğumuz en büyük donanmaya sahibiz." şeklinde konuştu.

Donald Trump'tan Maduro'ya sert tehdit: Yaparsa sonu olur

Trump, Karayipler'de olduğunu düşündükleri tekneleri hedef almaya devam edeceklerini, Venezuela kaynaklı "yaptırıma tabi" tankerlerine de el koymayı sürdüreceklerini vurguladı.

El koydukları son petrol tankerinin içindeki petrolü ellerinde tutacaklarını belirten Trump, bu petrolü istedikleri gibi kullanabileceklerini öne sürdü.

KOLOMBİYA'YA DA GÖZDAĞI VERDİ

Trump, Kolombiya'nın da kokain üreterek ABD'ye gönderdiğini iddia ederek, "Orada uyuşturucu fabrikaları var. Kolombiya'da kokain üretiyorlar. Kokain ürettiği ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiği için (Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro) dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

Donald Trump'tan Maduro'ya sert tehdit: Yaparsa sonu olur

MADURO: ABLUKA KÜRESEL EKONOMİYE ZARAR VERECEK

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, devlet televizyonu VTV’de, Devlet Başkanı Maduro tarafından kaleme alınan bir mektubu okudu.

Buna göre, Maduro, mektubunda ABD’nin Karayip Denizi’nde Venezuela petrolü taşıyan iki gemiye el koymasının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini ve bu eylemlerin yalnızca Venezuela ile sınırlı kalmayarak tüm bölgenin istikrarını tehdit edeceğini belirtti.

Donald Trump'tan Maduro'ya sert tehdit: Yaparsa sonu olur

Maduro, şu ifadelere yer verdi:

"Venezuela’nın enerji ticaretine yönelik abluka ve korsanlık, petrol ve enerji arzını etkileyecek, uluslararası piyasalardaki istikrarsızlığı artıracak, Latin Amerika ve Karayipler ile dünya ekonomilerine, özellikle de en kırılgan ülkelerde ciddi zarar verecektir. Enerji bir savaş silahına ya da siyasi baskı aracına dönüştürülemez."

ABD’ye saldırgan eylemlerine ve Karayipler bölgesindeki askeri yığınağına son vermesi çağrısında bulunan Maduro, Donald Trump yönetiminin 14 Ağustos’ta sözde uyuşturucuyla mücadele operasyonunu gerekçe göstererek Karayip Denizi’nde tarihinin en büyük deniz ve hava konuşlandırmasını başlattığını hatırlattı.

Maduro, ülkesinin barıştan yana bir tutum izlediğinin altını çizerek, uluslararası hukuk çerçevesinde Venezuela’nın toprak bütünlüğünü ve doğal kaynaklarını savunacağını kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD petrol tankeri ele geçirdi! Venezuela küplere bindi: "Bu eylem cezasız kalmayacak"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Venezuela hattında gerilim tırmandı: Petrol fiyatları yukarı döndü
ETİKETLER
#petrol
#maduro
#donald trump
#abd
#uyuşturucu
#venezuela
#Karayipler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.