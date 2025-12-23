Otoparkta çifte cinayet! Eski karı koca öldürüldü

Kategoriler
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda eski karı koca öldürüldü.
İddiaya göre, ilçedeki yediemin otoparkına gelen bir şüpheli ile Barış Tekebaş arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, Barış Tekebaş ile eski eşi Duygu Karabaş'ı silahla vurdu.
İhbarla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tekebaş ve Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri cinayeti işledikten sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.