TGRT Haber
Editor
 Onur Kaya

Tüketici Hakem Heyeti ödeme sınırı ve tüketiciyi korumaya yönelik para cezaları artırıldı

Tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğu uyuşmazlıklarda mali sınır yükseltildi. Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre; 2026 yılından itibaren mali sınır yüzde 25,49 oranında artırılarak 186 bin TL olacak. Ayrıca tüketicinin korunmasına yönelik idari para cezaları da artırıldı.

IHA
23.12.2025
23.12.2025
23 Aralık 2025 Tarihli ve 33116 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. ödeme sınırının yanı sıra tüketicinin korunmasına yönelik idari para cezaları artırıldı.

2026 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ ÖDEME SINIRI BELLİ OLDU

Ticaret Bakanlığının Tüketici Hakem Yönetmeliği'nde yer alan mali sınırların arttırılmasına ilişkin tebliği ’de yayımlandı. Buna göre; 2026 yılı için tüketici hukuku uyuşmazlıklarında, il veya ilçe tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğu uyuşmazlıklarda mali sınır yüzde 25.49 oranında arttırılarak 186 bin TL olarak belirlendi.

Tüketici Hakem Heyeti ödeme sınırı ve tüketiciyi korumaya yönelik para cezaları artırıldı

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, değeri 186 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.

Tüketici Hakem Heyeti ödeme sınırı ve tüketiciyi korumaya yönelik para cezaları artırıldı

TÜKETİCİNİN KORUNMASINA YÖNELİK CEZALAR ARTIYOR

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; tüketicinin korunmasına yönelik idari para cezaları da artırıldı.

Ticaret Bakanlığının 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 77. maddesine göre 2026 yılında uygulanacak olan idari para cezalarına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tüketici mevzuatına aykırı durumlarda uygulanacak ceza tutarları yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı esas alınarak artırıldı.

3 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Yanıltıcı ve aldatıcı ticari uygulamalar, ayıplı mal ve hizmetler, sözleşme ihlalleri, fiyat etiketi ve indirimli satış kurallarına aykırılıklar, mesafeli satışlar, garanti ve satış sonrası hizmetler gibi başlıklarda uygulanacak idari para cezaları kalem kalem belirlendi.

Tebliğde yer alan tabloya göre, ihlalin türüne ve ilgili madde-fıkra düzenlemesine bağlı olarak cezalar yaklaşık 3 bin Türk Lirası'ndan başlayarak 99 milyon Türk Lirası'na kadar çıkabiliyor. Söz konusu idari para cezaları 2026 yılı boyunca geçerli olacak.

Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezasına dev zam! İşte ödenecek rakamlar
#tüketici hakem heyeti
#resmi gazete
#idari para cezası
#tüketici hakları
#Tüketici Korunması
#Gündem
