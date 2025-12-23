Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Nijerya Tanzanya maçı hangi kanalda? Şifresiz kanallarda yayınlanacak

Nijerya Tanzanya hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. 2025 Afrika Uluslar Kupası’nda (AFCON 2025) heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu’nun ilk hafta karşılaşmalarından biri olan Nijerya Tanzanya mücadelesi, futbolseverlerin yakın takibinde yer alıyor. İşte Nijerya Tanzanya kanal bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nijerya Tanzanya maçı hangi kanalda? Şifresiz kanallarda yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 00:09
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 00:11

Afrika futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan ’nda C Grubu maçları başlıyor. ile ’yı karşı karşıya getirecek mücadele, turnuvanın ilk hafta programında dikkat çeken karşılaşmalar arasında bulunuyor.

Nijerya Tanzanya maçı hangi kanalda? Şifresiz kanallarda yayınlanacak

NİJERYA TANZANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Afrika Uluslar Kupası kapsamında oynanacak Nijerya Tanzanya maçı, grup aşamasının ilk karşılaşmalarından biri olarak bu akşam futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, Fas’ın Fez kentinde yer alan Fez Stadyumu’nda oynanacak. Organizasyonun ev sahibi ülkesi Fas’ta düzenlenen turnuvada bu maç, C Grubu’nun açılış mücadelelerinden biri olacak.

Nijerya Tanzanya maçı hangi kanalda? Şifresiz kanallarda yayınlanacak

Nijerya Tanzanya maçı başlama saati Türkiye saatiyle 20.30 olarak açıklandı. Nijerya ile Tanzanya’nın gruptaki ilk sınavını vereceği bu maç, C Grubu’ndaki puan tablosunun şekillenmesi açısından önem taşıyor.

Nijerya Tanzanya maçı hangi kanalda? Şifresiz kanallarda yayınlanacak

NİJERYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Nijerya Tanzanya karşılaşması, Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Exxen kullanıcıları, Afrika Uluslar Kupası maçlarını platform üzerinden ile takip edebilecek. Turnuvanın grup aşamasındaki bu mücadele de Exxen yayın akışında yer alacak.

Karşılaşmayı şifresiz olarak yayınlayan bazı yabancı kanallar da bulunuyor. Nijerya Tanzanya maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar ise şöyle:

  • Arjantin: Claro Sports
  • Benin: Canal+ CAN
  • Güney Afrika: SuperSport Football Plus
  • Irak: beIN SPORTS MAX 1
  • Portekiz: Sport TV4
Nijerya Tanzanya maçı hangi kanalda? Şifresiz kanallarda yayınlanacak

NİJERYA TANZANYA MAÇINDA OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Nijerya Milli Takımı’nın yıldız futbolcularından ’in, Tanzanya karşılaşmasına ilk 11’de başlaması bekleniyor. Son Afrika Uluslar Kupası’nda finale kadar yükselen Nijerya kadrosunun önemli isimlerinden biri olan Osimhen’in, grup aşamasının ilk maçında sahada yer alması planlanıyor.

Nijerya Tanzanya maçı hangi kanalda? Şifresiz kanallarda yayınlanacak

Teknik heyetin, turnuvanın açılış maçlarında güçlü bir kadro tercih etmesi doğrultusunda Osimhen’e ilk 11’de görev vermesi öngörülüyor. Nijerya’nın hücum hattında kilit rol üstlenen deneyimli oyuncunun, Tanzanya karşısında forma giymesi beklenen isimler arasında yer aldığı ifade edilmekte.

Nijerya Tanzanya maçı hangi kanalda? Şifresiz kanallarda yayınlanacak

NİJERYA MİLLİ FUTBOL TAKIMI – TANZANYA MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇ KADROSU

Nijerya - Tanzanya maç kadrosu henüz açıklanmadı. Nijerya’nın Afrika Kupası maç kadrosu ise şöyle:

Kaleci: Stanley Nwabali (Chippa United), Francis Uzoho (Omonoia), Amas Obasogie (Singida Black Stars)

Defans: Calvin Bassey (Fulham), Semi Ajayi (Hull City), Chidozie Awaziem (Nantes), Igoh Ogbu (Slavia Prag), Bright Osayi-Samuel (Birmingham), Ryan Alebiosu (Blackburn), Bruno Onyemaechi (Olympiakos), Zaidu Sanusi (Porto)

Orta saha: Alex Iwobi (Fulham), Frank Onyeka (Brentford), Muhammed Usman (Ironi Tiberias), Wilfred Ndidi (Beşiktaş), Fisayo Dele-Bashiru (Lazio), Raphael Onyedika (Club Brugge), Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Tochukwu Nnadi (Zulte Waregem)

Forvet: Ademola Lookman (Atalanta), Samuel Chukwueze (Milan), Victor Osimhen (Galatasaray), Moses Simon (Paris), Cyriel Dessers (Panathinaikos), Akor Adams (Sevilla), Chidera Ejuke (Sevilla), Paul Onuachu (Trabzonspor), Salim Fago (Istra)

ETİKETLER
#Futbol
#Tanzanya
#Nijerya
#canlı yayın
#Afrika Uluslar Kupası
#victor osimhen
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.