Nijerya Tanzanya maçı hangi kanalda? Şifresiz kanallarda yayınlanacak

Afrika futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Afrika Uluslar Kupası’nda C Grubu maçları başlıyor. Nijerya ile Tanzanya’yı karşı karşıya getirecek mücadele, turnuvanın ilk hafta programında dikkat çeken karşılaşmalar arasında bulunuyor.

NİJERYA TANZANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Afrika Uluslar Kupası kapsamında oynanacak Nijerya Tanzanya maçı, grup aşamasının ilk karşılaşmalarından biri olarak bu akşam futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, Fas’ın Fez kentinde yer alan Fez Stadyumu’nda oynanacak. Organizasyonun ev sahibi ülkesi Fas’ta düzenlenen turnuvada bu maç, C Grubu’nun açılış mücadelelerinden biri olacak.

Nijerya Tanzanya maçı başlama saati Türkiye saatiyle 20.30 olarak açıklandı. Nijerya ile Tanzanya’nın gruptaki ilk sınavını vereceği bu maç, C Grubu’ndaki puan tablosunun şekillenmesi açısından önem taşıyor.

NİJERYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Nijerya Tanzanya karşılaşması, Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Exxen kullanıcıları, Afrika Uluslar Kupası maçlarını platform üzerinden canlı yayın ile takip edebilecek. Turnuvanın grup aşamasındaki bu mücadele de Exxen yayın akışında yer alacak.

Karşılaşmayı şifresiz olarak yayınlayan bazı yabancı kanallar da bulunuyor. Nijerya Tanzanya maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar ise şöyle:

Arjantin: Claro Sports

Claro Sports Benin: Canal+ CAN

Canal+ CAN Güney Afrika: SuperSport Football Plus

SuperSport Football Plus Irak: beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 1 Portekiz: Sport TV4

NİJERYA TANZANYA MAÇINDA OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Nijerya Milli Takımı’nın yıldız futbolcularından Victor Osimhen’in, Tanzanya karşılaşmasına ilk 11’de başlaması bekleniyor. Son Afrika Uluslar Kupası’nda finale kadar yükselen Nijerya kadrosunun önemli isimlerinden biri olan Osimhen’in, grup aşamasının ilk maçında sahada yer alması planlanıyor.

Teknik heyetin, turnuvanın açılış maçlarında güçlü bir kadro tercih etmesi doğrultusunda Osimhen’e ilk 11’de görev vermesi öngörülüyor. Nijerya’nın hücum hattında kilit rol üstlenen deneyimli oyuncunun, Tanzanya karşısında forma giymesi beklenen isimler arasında yer aldığı ifade edilmekte.

NİJERYA MİLLİ FUTBOL TAKIMI – TANZANYA MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇ KADROSU

Nijerya - Tanzanya maç kadrosu henüz açıklanmadı. Nijerya’nın Afrika Kupası maç kadrosu ise şöyle:

Kaleci: Stanley Nwabali (Chippa United), Francis Uzoho (Omonoia), Amas Obasogie (Singida Black Stars)

Defans: Calvin Bassey (Fulham), Semi Ajayi (Hull City), Chidozie Awaziem (Nantes), Igoh Ogbu (Slavia Prag), Bright Osayi-Samuel (Birmingham), Ryan Alebiosu (Blackburn), Bruno Onyemaechi (Olympiakos), Zaidu Sanusi (Porto)

Orta saha: Alex Iwobi (Fulham), Frank Onyeka (Brentford), Muhammed Usman (Ironi Tiberias), Wilfred Ndidi (Beşiktaş), Fisayo Dele-Bashiru (Lazio), Raphael Onyedika (Club Brugge), Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Tochukwu Nnadi (Zulte Waregem)

Forvet: Ademola Lookman (Atalanta), Samuel Chukwueze (Milan), Victor Osimhen (Galatasaray), Moses Simon (Paris), Cyriel Dessers (Panathinaikos), Akor Adams (Sevilla), Chidera Ejuke (Sevilla), Paul Onuachu (Trabzonspor), Salim Fago (Istra)