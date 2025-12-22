Menü Kapat
12°
 | Nalan Güler Güven

Başakşehir'de akılalmaz gasp planı çöktü! Borçlular alacaklıyı gasp etmeye çalıştı

Başakşehir'de bankadan çekilen paranın silah zoruyla gasp edildiği ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, olayın arkasından bir kurgu olduğunu ortaya çıkardı. Edinilen bilgiye göre, parayı çeken iki kişinin borçlu oldukları firmanın çalışanına parayı teslim ettiği, ardından bu iki şahsın parayı verdikleri adamdan parayı silahla gasp etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir banka şubesinin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki A.Ö., 41 yaşındaki T.T. ve 19 yaşındaki F.P. isimli şahıslar, bankadan para çektikleri sırada tanımadıkları şahıslar tarafından silah zoruyla gasba uğradıkları ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

VERDİKLERİ PARAYI GASP ETMEYE ÇALIŞTILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, konuya ilişkin detaylı bir inceleme yaptı. Yapılan çalışmada, olayın herhangi bir üçüncü tarafla ilgisi olmadığı, A.Ö. ve T.T.'nin F.P. isimli şahsın çalıştığı firma sahibine borcu olduğu gerekçesiyle bankaya giderek para çektikleri ve F.P.’ye teslim ettikleri belirlendi. Ardından T.T.'nin parayı alan F.P.’ye saldırarak onu darbettiği, bu sırada T.T.’nin arkadaşı A.Ö.'nün ise silahla rastgele havaya ateş açarak F.P.’nin banka önünde bulunan arkadaşlarının dağılmasını sağladığı anlaşıldı. Olayda yaralanan olmazken, havaya sıkılan kurşunlar park halindeki bir araca isabet etti.

BAŞKA BİRİNİN SALDIRISINA UĞRAMIŞ GİBİ İFADE VERDİ

Polis olay yerindeki incelemenin ardından kısa sürede A.Ö.’yü kullandığı silahla birlikte, ayrıca T.T. ile F.P.’yi de yakalayarak gözaltına aldı. F.P., emniyette verdiği ifadede, olay yerinde silah zoruyla üçüncü bir tarafın saldırısına uğramış gibi ifade verdiğini itiraf etti.
Emniyetteki sorgusunun ardından F.P. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. A.Ö. ve T.T. ise "6136 SKM", "Suç Uydurma", "Nitelikli " ve "Mala Zarar Verme" suçlarından yarın adliyeye sevk edilecek.

