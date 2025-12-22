Rekabet Kurumu'ndan Apple'a dev ceza!

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM), ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın bünyesindeki üç farklı iştirake yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. "Apple Inc.", "Apple Distribution International Ltd." ve "Apple Italia S.r.l." şirketlerinin mobil uygulama piyasasındaki hakim konumlarını kötüye kullandıkları tespit edildi. Kurum, bu ihlaller neticesinde Apple'a toplam 98 milyon 635 bin 416 euro tutarında para cezası verildiğini duyurdu.

UYGULAMA İZLEME ŞEFFAFLIĞI MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın odağında Apple'ın 2021 yılından itibaren devreye aldığı gizlilik politikaları yer alıyor. Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada şu detaylara yer verildi:

"İtalya Rekabet Kurumu, Avrupa Komisyonu ve diğer ulusal rekabet otoriteleri ve İtalyan Veri Koruma Kurumu ile koordinasyon içinde yürüttüğü karmaşık bir soruşturma çerçevesinde, Apple'ın Nisan 2021'den itibaren iOS mobil işletim sistemi için App Store üzerinden dağıtılan uygulamaların üçüncü taraf geliştiricilerine dayattığı gizlilik kuralları olan Uygulama İzleme Şeffaflığı (ATT) politikasının rekabet açısından kısıtlayıcı olduğuna karar vermiştir."

"AŞIRI DERECEDE BASKIN" KONUM VURGUSU

Antitrust raporunda, teknoloji devinin App Store platformu aracılığıyla pazar üzerinde "aşırı derecede baskın" bir güce sahip olduğu belirtildi. İtalya Rekabet Kurumu, Apple'ın ATT politikası kapsamındaki koşulları uygulama geliştiricilerine tek taraflı olarak dayattığını vurguladı. Bu durumun ticari ortakların ekonomik çıkarlarına zarar verdiği ve belirlenen veri koruma hedefleriyle orantısız olduğu ifade edildi.