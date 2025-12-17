Menü Kapat
13°
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Tamamen ekrandan oluşan iPhone yolda: Apple'ın 20. yıl sürprizi sızdı

Apple, 2027 yılındaki 20. yıl özel iPhone modelinde, ekran altı kamera ve sensör teknolojilerini kullanarak tamamen çerçevesiz ve kesiksiz bir ekran sunmayı hedefliyor. İşte 'özel modelin' ortaya çıkan ilk teknik detayları.

Murat Makas
17.12.2025
15:56
17.12.2025
15:56

Apple, önümüzdeki yıllarda piyasaya süreceği katlanabilir model ve 20. yıl özel ile çentiksiz, tamamen ekrandan oluşan bir diline geçiş yapmaya hazırlanıyor.

Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, 2027 yılında piyasaya sürmeyi planladığı "tamamen ekran" yapısındaki iPhone için hazırlıklarını hızlandırdı.

Sektörde güvenilirliğiyle bilinen kaynağın Weibo üzerinden yaptığı paylaşımlar, 'ın ekran altı kamera teknolojisini öncelikle katlanabilir bir iPhone modelinde test edeceğini, ardından 20. yıl özel iPhone modeline entegre edeceğini ortaya koyuyor.

Tamamen ekrandan oluşan iPhone yolda: Apple’ın 20. yıl sürprizi sızdı

KATLANABİLİR IPHONE İLE İLK ADIM ATILIYOR

Apple'ın stratejisine göre, önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen şirketin ilk katlanabilir telefonu, yeni nesil ekran teknolojileri için bir test sahası görevi görecek. Geliştirilen cihazda, lensin panelin arkasına tamamen gizlendiği ve ekranda herhangi bir kesik veya deliğin bulunmadığı yeni bir kamera sistemi kullanılacak.

Katlanabilir modelde, biyometrik doğrulama yöntemi olarak Face ID yerine, yan düğmeye entegre edilmiş Touch ID tercih edilecek. Şirketin, iç alandaki kısıtlamalar nedeniyle bu yola başvurduğu konuşulurken, "iPhone Fold" olarak anılan cihaz, Apple tarihinin ilk tam ekranlı ürünü olma özelliğini taşıyacak.

Tamamen ekrandan oluşan iPhone yolda: Apple’ın 20. yıl sürprizi sızdı

EKRAN ALTI KAMERA TEKNOLOJİSİNDE DEVRİM

Apple'ın üzerinde çalıştığı teknolojinin detayları da netleşmeye başladı. Android ekosistemindeki rakipler genellikle 4 veya 8 Megapiksellik düşük çözünürlüklü ekran altı kameralar kullanırken, Apple'ın sektörde bir ilke imza atarak 24 Megapiksellik bir sensör geliştirdiği öne sürüldü.

İddialara göre şirket, altı plastik lens elemanından oluşan yeni sistemle, ışık geçirgenliğini ve görüntü kalitesini önceki tasarımlara kıyasla büyük ölçüde artırmayı başardı. Böylece, ekran katmanlarının arkasında kalan kameraların yaşadığı görüntü kaybı sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tamamen ekrandan oluşan iPhone yolda: Apple’ın 20. yıl sürprizi sızdı

FACE ID TEKNOLOJİSİ DE EKRANA GÖMÜLÜYOR

devinin yol haritasında sadece selfie kamerası değil, Face ID sistemi de değişiyor. Ortaya atılan iddialar, Apple'ın mevcut iPhone'larda "Dynamic Island" (Dinamik Ada) içerisinde yer alan TrueDepth kamera sisteminin ekran altı versiyonunu mükemmelleştirdiğini gösteriyor.

Sızdırılan raporlarda, Apple’ın Face ID kızılötesi sensörlerinin panelden sorunsuz geçmesini sağlayan "birleştirilmiş mikro şeffaf cam" teknolojisi kullandığı belirtiliyor.

Apple’ın nihai hedefi ise tüm söz konusu teknolojileri 2027 yılında, iPhone'un 20. yıldönümünde tek bir cihazda birleştirmek. iPhone X'ten tam 10 yıl sonra gelecek olan özel model, cihazın dört bir yanını saran çerçevesiz kavisli ekranıyla dikkat çekecek.

