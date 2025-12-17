Antalyaspor'da Erol Bulut ile yollar ayrılıyor: Galatasaray yenilgisi sonu oldu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray karşısında alınan 4-1'lik ağır mağlubiyetle kredisini tüketen Erol Bulut dönemi sona eriyor. 8 maçta sadece tek galibiyet alabilen tecrübeli hoca ile yapılan fesih görüşmelerinde anlaşma sağlandı.
Emre Belözoğlu’nun ardından takımın başına geçen ve büyük beklentilerle göreve başlayan Erol Bulut, Akdeniz ekibindeki serüveni noktalanıyor. Antalyaspor yönetimi, özellikle saha içindeki oyunun taraftarı memnun etmemesi ve puan tablosundaki gerileme üzerine radikal bir hamle yaptı.
Hafta sonu oynanan ve 4-1 sonuçlanan Galatasaray mücadelesi, ayrılığın fitilini ateşleyen gelişme oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte harekete geçen yönetim kurulu, Erol Bulut ile bir araya gelerek süreci masaya yatırdı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre; taraflar karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldı.
Erol Bulut’un Antalyaspor karnesi, camianın beklentilerinin oldukça uzağında kaldı. Kırmızı-beyazlıların başında çıktığı 8 lig maçında yalnızca ikas Eyüpspor karşısında 3 puan sevinci yaşayabilen Bulut, diğer 7 mücadelede galibiyet yüzü göremedi.
Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması beklenirken, Antalyaspor yönetiminin vakit kaybetmeden yeni teknik adam arayışlarına başladığı bildirildi. Kırmızı-beyazlıların gündeminde boşta olan tecrübeli yerli teknik adamların olduğu gelen bilgiler arasında.