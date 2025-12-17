2025 en uzun gece ne zaman hangi gün? Yılın en uzun gecesi

Yılın en uzun ve en karanlık gecesi 21 Aralık tarihinde gerçekleşiyor.

Takvimler 21 Aralık tarihini gösterdiğinde 365 günün en uzun gecesi yaşanacak.

Dünyanın eksen eğikliği nedeniyle güneş ışığından en az faydalandığımız bu zaman dilimi, sadece bir takvim verisi değil, aynı zamanda kış mevsiminin en sert günlerinin de habercisi niteliğinde.

21 Aralık 2025 tarihinde meydana gelecek olan bu doğa olayında, Türkiye'nin en kuzeyindeki Sinop'tan en güneyindeki Hatay'a kadar her noktada farklı sürelerle de olsa yılın en uzun karanlığı tecrübe edilecek.

EN UZUN GECE 2025 NE ZAMAN?

2025 yılında kış gündönümü her yıl olduğu gibi Aralık ayının 21. gününde yaşanacak.

21 Aralık bu yıl Pazar gününe rastlıyor.

Bu doğrultuda 21 Aralık Pazar günü 2025 yılının en uzun ve en karanlık gecesi olacak.