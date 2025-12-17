4 trilyon dolarlık korku! Bütün kripto paralar çöp olabilir

Kategoriler
Kuantum bilgisayarların şifreleri kırabileceği senaryosu yeniden gündemde. Capriole kurucusu Charles Edwards’a göre, gerekli önlemler alınmazsa Bitcoin 2028’e kadar 50 bin doların altını görebilir, birçok altcoin ise silinebilir.
Kripto para piyasaları bir süredir dalgalı seyrediyor. Ancak bu kez tartışılan konu fiyatlardan çok daha büyük bir risk: Kuantum bilgisayarlar.
Kripto varlıklar için en ciddi tehditlerden biri olarak gösterilen ve “kuantum direnci” başlığı altında tartışılan bu senaryoya göre, çok gelişmiş bilgisayarlar yakın gelecekte mevcut şifreleme yöntemlerini aşabilir. Bunun anlamı açık: Cüzdanlar, özel anahtarlar ve milyarlarca dolarlık varlıklar risk altına girebilir.
Bu karamsar tabloyu yeniden gündeme taşıyan isim, dijital varlık fonu Capriole’un kurucusu Charles Edwards oldu.
Edwards, yaptığı değerlendirmede Bitcoin’in kuantum bilgisayarlara karşı 2028 yılına kadar yeterince dirençli hale getirilememesi durumunda, fiyatın 50 bin doların oldukça altına gerileyebileceğini savundu. Uyarı bununla da sınırlı değil. Edwards’a göre, pek çok altcoin bu süreçte tamamen değersiz hale gelebilir.
Kuantum bilişimin kripto dünyası için potansiyel bir tehdit oluşturduğu uzun süredir biliniyor. Teorik olarak daha güçlü kuantum bilgisayarlar, bugün kullanılan kriptografik yöntemleri kırarak kullanıcıların özel anahtarlarına ulaşabilir. Bu da fonların kötü niyetli kişilerin eline geçmesi anlamına geliyor.
Genel görüş, böyle bir teknolojinin pratikte kullanılmasının yıllar alacağı yönünde. Ancak Edwards, X üzerinden yaptığı paylaşımda bu sürenin sanılandan çok daha kısa olabileceğini öne sürdü. Ona göre sektör yeterince hızlı hareket etmezse, sert bir fiyat düzeltmesi kaçınılmaz olabilir.
Tüm bu risk tartışmaları sürerken, kripto paraların küresel ölçekte ne kadar yaygınlaştığı da dikkat çekiyor. Singapur merkezli finans kuruluşu Triple-A tarafından hazırlanan The State of Global Cryptocurrency Ownership 2024 raporuna göre, dünyada 560 milyondan fazla insan kripto para sahibi. Bu rakam, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 6,8’ine denk geliyor.
Rapora göre dijital para sahibi kişi sayısı 2023’te 268 milyon iken, 2024’te yüzde 21,8 artışla 326 milyona çıktı. Kuzey Amerika’da kripto sahipliği yüzde 38,6 artarak 72,2 milyona ulaştı. Güney Amerika’da bu sayı 25,5 milyondan 55,2 milyona yükseldi.
Avrupa’da ise dikkat çekici bir büyüme var. Bölgedeki kripto sahibi sayısı yüzde 60,3 artışla 30,7 milyondan 49,2 milyona çıktı. Afrika’da yüzde 8,5’lik artışla sayı 43,5 milyona ulaşırken, Okyanusya yüzde 114,3 ile en hızlı büyüyen bölge oldu.
Ülke bazında bakıldığında, kripto para sahipliğinin nüfusa oranla en yüksek olduğu ülke yüzde 25,3 ile Birleşik Arap Emirlikleri. Ancak bu oran, 2023’e kıyasla yaklaşık yüzde 30’luk bir düşüşe işaret ediyor.
BAE’yi yüzde 24,4 ile Singapur izlerken, Türkiye yüzde 19,3’lük oranla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye’yi yüzde 18,9 ile Arjantin ve yüzde 17,6 ile Tayland takip ediyor.