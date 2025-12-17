4 trilyon dolarlık korku! Bütün kripto paralar çöp olabilir

Kuantum bilişimin kripto dünyası için potansiyel bir tehdit oluşturduğu uzun süredir biliniyor. Teorik olarak daha güçlü kuantum bilgisayarlar, bugün kullanılan kriptografik yöntemleri kırarak kullanıcıların özel anahtarlarına ulaşabilir. Bu da fonların kötü niyetli kişilerin eline geçmesi anlamına geliyor.

Genel görüş, böyle bir teknolojinin pratikte kullanılmasının yıllar alacağı yönünde. Ancak Edwards, X üzerinden yaptığı paylaşımda bu sürenin sanılandan çok daha kısa olabileceğini öne sürdü. Ona göre sektör yeterince hızlı hareket etmezse, sert bir fiyat düzeltmesi kaçınılmaz olabilir.