Hisseler uçtu gitti: Piyasadaki yapay zekâ balonu nasıl bitecek?

Bu nedenle Oracle hisselerinin bilanço açıklamasından bu yana yüzde 15 gerilemesi ve eylül ayındaki zirvesinden yüzde 42’nin üzerinde düşmesi normal şartlarda piyasaları ciddi biçimde sarsabilirdi. Aynı şekilde, son işlem gününde yüzde 4 değer kaybeden CoreWeave’in temmuzdaki tüm zamanların zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 65 düşmüş olması da oldukça çarpıcı. Üstelik her iki şirketin ortak noktası net: Yapay zekâ veri merkezleri inşa ediyorlar ve bu yatırımları büyük ölçüde borçlanarak finanse ediyorlar.

Wall Street Journal’ın aktardığına göre CoreWeave, geçtiğimiz hafta mevcut hissedarların payını seyreltecek şekilde 2,25 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracına gitti. Daha önce şirketin bilançosunda; 3,7 milyar dolar kısa vadeli, 10,3 milyar dolar uzun vadeli tahvil borcu ve veri merkezlerine ilişkin 39,1 milyar dolarlık geleceğe dönük kira yükümlülüğü yer almıştı. Buna karşın CoreWeave, bu yıl yalnızca 5 milyar dolar gelir bekliyor. Şirket cephesi ise ilerleyen yıllara yayılan 56 milyar dolarlık bir “gelir birikimine” işaret ediyor.