Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Dursun Özbek'ten sert tepki: Galatasaray'ın başarısını engelleyemeyecekler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Aralık Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, ''ne yaparlarsa yapsınlar başarımızı engelleyemezler'' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dursun Özbek'ten sert tepki: Galatasaray'ın başarısını engelleyemeyecekler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 16:12

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı, RAMS Park'ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek camiaya birlik vurgusu yaparak TFF'ye tepki gösterdi.

YÖNETİM BİNASI, ASLANTEPE'DE OLACAK

Aslantepe projesinin son durumu hakkında bilgi veren Dursun Özbek, "Aslantepe'deki yapımızın bir spor kompleksi haline gelmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapmış olduğumuz temaslarda onlara bir proje sunduk. Onlardan onay aldık. Basketbol salonu, voleybol salonu, salon sporlarını yapabileceğimiz salonlar, yüzme havuzu ve konaklama tesisi bulunuyor. Şu anda kulübümüzün yönetimi stadın içinde. Bütün ofislerin gözlerden ırak olması faaliyetlerimize engel teşkil ediyor. Yönetim masraflarımız en yüksek seviyeye çıktığını söyleyebilirim. Bütün stadı aydınlatıyoruz, yazın soğutuyoruz, kışın ısıtıyoruz. Ayrıca güvenliği sağlamak başlı başına bir şey. Güvenlik harcamalarınız dudak uçuklatacak seviyeye geliyor. Aslantepe'deki en önemli hususlardan biri kompakt bir yönetim binasının yapılması. Projemiz hazır, zemin etütleri bitti gibi. İnşallah mart veya nisan ayı başında temel atacağız. Aslantepe'de yapacağımız projenin Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılının projesi olduğunu, tesisleşmesini tamamlamış olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

SAHA ÇALIŞMALARI

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde altyapı için yapılacak bölüm için çalışmalara başladıklarını ifade eden sarı-kırmızılıların başkanı, "A takımımızla ilgili kamp tesisi ve saha çalışmalarını bitirmiştik. Çok da güzel oldu. İkinci fazımız altyapının, altyapıya hitap edecek sahalarının ve maç oynanması için tribünlü sahamız var. İnşaat faaliyetlerimiz için konteynerler geldi. Ona da başladık. Bu tesis çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. Dursun Özbek, Mecidiyeköy projesinde ise son iki aydır hızlı bir çalışma olduğunu aktararak, nisan sonu ve mayıs ayı başında bitmesini beklediğini söyledi.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR GALATASARAY'IN BAŞARISINI ENGELLEYEMEZLER"

Sezon başında futbol takımı için Türkiye'deki şampiyonluğun yanında önemli Avrupa hedefi koyduklarını vurgulayan Özbek, "Geçen hafta aldığımız sonuç bizi üzse de yolumuza aynı inançla devam ediyoruz. Önümüzdeki iki önemli maçımız var. Amacımız bu maçlardan en iyi sonucu alıp, Şampiyonlar Ligi iddiamıza devam etmek. Hiçbirimizin şüphesi olmasın. Birlikte inanarak yine kazanacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Bütün bunların yanında hepiniz dikkatle izliyorsunuz, görüyorsunuz. Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir koldan saldırılar devam ediyor. Tarafsız olması gereken makamların Galatasaray'ı hedef olan açıklamalarını izliyorsunuz. Yönetici arkadaşlarımıza, kulübümüze verilen ağır cezalarını görüyorsunuz. Maçlarımızdan sonra yapılan rakip kulüp açıklamalarını sonra bu kulüplerin diğer maçlarda sessiz kalmalarını da görüyorsunuz. 3.5 senedir bu görevdeyiz. Her türlü saldırıyı, aşağı çekme çabalarını gördük sanıyorduk, bizi şaşırtmaya devam ediyorlar. Hala çalışmaların devam ettiğini de hep beraber izliyoruz. Bu saldırılara karşı bundan önce yaptığımız gibi yine birlik olarak tüm bu planları boşa çıkartacağız, buna yürekten inanıyorum. Galatasaray camiasının bu durumlarda verdiği reaksiyon, gösterdiği destek beni her zaman gururlandırmıştır. Sizden ricam birlik ve beraberlik ortamımızın devam etmesi. Böyle olursa ne yaparlarsa yapsınlar Galatasaray'ın başarısını engelleyemezler. Yine birlikte başaracağız. Bu mücadeleye karşı bu mücadelemizi devam ettireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalyaspor'da Erol Bulut ile yollar ayrılıyor: Galatasaray yenilgisi sonu oldu!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.