Dursun Özbek'ten sert tepki: Galatasaray'ın başarısını engelleyemeyecekler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı, RAMS Park'ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek camiaya birlik vurgusu yaparak TFF'ye tepki gösterdi.

YÖNETİM BİNASI, ASLANTEPE'DE OLACAK

Aslantepe projesinin son durumu hakkında bilgi veren Dursun Özbek, "Aslantepe'deki yapımızın bir spor kompleksi haline gelmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapmış olduğumuz temaslarda onlara bir proje sunduk. Onlardan onay aldık. Basketbol salonu, voleybol salonu, salon sporlarını yapabileceğimiz salonlar, yüzme havuzu ve konaklama tesisi bulunuyor. Şu anda kulübümüzün yönetimi stadın içinde. Bütün ofislerin gözlerden ırak olması faaliyetlerimize engel teşkil ediyor. Yönetim masraflarımız en yüksek seviyeye çıktığını söyleyebilirim. Bütün stadı aydınlatıyoruz, yazın soğutuyoruz, kışın ısıtıyoruz. Ayrıca güvenliği sağlamak başlı başına bir şey. Güvenlik harcamalarınız dudak uçuklatacak seviyeye geliyor. Aslantepe'deki en önemli hususlardan biri kompakt bir yönetim binasının yapılması. Projemiz hazır, zemin etütleri bitti gibi. İnşallah mart veya nisan ayı başında temel atacağız. Aslantepe'de yapacağımız projenin Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılının projesi olduğunu, tesisleşmesini tamamlamış olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

SAHA ÇALIŞMALARI

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde altyapı için yapılacak bölüm için çalışmalara başladıklarını ifade eden sarı-kırmızılıların başkanı, "A takımımızla ilgili kamp tesisi ve saha çalışmalarını bitirmiştik. Çok da güzel oldu. İkinci fazımız altyapının, altyapıya hitap edecek futbol sahalarının ve maç oynanması için tribünlü sahamız var. İnşaat faaliyetlerimiz için konteynerler geldi. Ona da başladık. Bu tesis çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. Dursun Özbek, Mecidiyeköy projesinde ise son iki aydır hızlı bir çalışma olduğunu aktararak, nisan sonu ve mayıs ayı başında bitmesini beklediğini söyledi.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR GALATASARAY'IN BAŞARISINI ENGELLEYEMEZLER"

Sezon başında futbol takımı için Türkiye'deki şampiyonluğun yanında önemli Avrupa hedefi koyduklarını vurgulayan Özbek, "Geçen hafta aldığımız sonuç bizi üzse de yolumuza aynı inançla devam ediyoruz. Önümüzdeki iki önemli maçımız var. Amacımız bu maçlardan en iyi sonucu alıp, Şampiyonlar Ligi iddiamıza devam etmek. Hiçbirimizin şüphesi olmasın. Birlikte inanarak yine kazanacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Bütün bunların yanında hepiniz dikkatle izliyorsunuz, görüyorsunuz. Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir koldan saldırılar devam ediyor. Tarafsız olması gereken makamların Galatasaray'ı hedef olan açıklamalarını izliyorsunuz. Yönetici arkadaşlarımıza, kulübümüze verilen ağır cezalarını görüyorsunuz. Maçlarımızdan sonra yapılan rakip kulüp açıklamalarını sonra bu kulüplerin diğer maçlarda sessiz kalmalarını da görüyorsunuz. 3.5 senedir bu görevdeyiz. Her türlü saldırıyı, aşağı çekme çabalarını gördük sanıyorduk, bizi şaşırtmaya devam ediyorlar. Hala çalışmaların devam ettiğini de hep beraber izliyoruz. Bu saldırılara karşı bundan önce yaptığımız gibi yine birlik olarak tüm bu planları boşa çıkartacağız, buna yürekten inanıyorum. Galatasaray camiasının bu durumlarda verdiği reaksiyon, gösterdiği destek beni her zaman gururlandırmıştır. Sizden ricam birlik ve beraberlik ortamımızın devam etmesi. Böyle olursa ne yaparlarsa yapsınlar Galatasaray'ın başarısını engelleyemezler. Yine birlikte başaracağız. Bu mücadeleye karşı bu mücadelemizi devam ettireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.