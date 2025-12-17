Karadeniz’de kırmızı alarm! Kontrolden çıkan İHA hakkında Emekli Tuğgeneral Hüseyin Fazla: 'Bu Rusya'nın taktiği'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan ve kontrolden çıktığı belirlenen bir İnsansız Hava Aracı’nın (İHA), F-16 savaş uçakları tarafından vurularak düşürüldüğünü açıkladı. Olayın ardından TGRT Haber’e konuk olan Emekli Tuğgeneral Hüseyin Fazla, operasyonun teknik detaylarını ve risklerini değerlendirdi.