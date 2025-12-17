Banka promosyonu için rekor zam! Murat Bal emekli vatandaşa kritik tarihi açıkladı

Emekli vatandaşın ek gelir gibi gördüğü banka promosyonları için kritik tarihe yaklaşıldı. Emekli maaşını bir bankaya taşıyan ya da mevcut bankada kalma taahhüdü veren emeklilere bankalar nakit promosyon ödemesi yapıyor. Rakamların bankanın kampanyasına ve emekli kişinin maaşına göre değiştiği promosyon oranlarına 2026 yılından itibaren zam gelmesi bekleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, emekli maaşı promosyonu için tüm merak edilenler Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a anlattı.

2026 yılı için emekli maaşı zammı Ocak ayında yürürlüğe girecek. Enflasyon oranına göre hesaplanan emekli zammı için beklentisini belirten Bal, "En düşük emekli maaşının yüzde 12,5 artışla 22,145 lira olmasını öngörüyorum. En düşük emekli maaşı artarsa bankaların kendi arasındaki rekabet yarışıyla banka promosyonları yükselecektir" dedi.

KAMU VE ÖZEL BANKALAR ARASINDA REKABET

Asıl önemli noktanın altını çizen Bal, "Kamu bankaları 2 seneyi aşkın süredir promosyon miktarlarına zam yapmadı. Kamunun verdiği promosyon miktarı ortalama 8 ile 12 bin lira arasında değişiyor. Aslında kamu bankaları promosyonu artırdığında özel bankalar daha büyük rekabete girecektir ve dolayısıyla rakamlar yükselecektir" diyerek kritik kısma dikkat çekti.

Şu anda kamu bankalarının durumunun rekabetten uzak olduğunu belirten Bal, eğer kamu bankalarında bir artış olursa rakamların tüm bankalarda çok daha fazla artacağını düşündüğünü ifade etti.

REKOR PROMOSYON GELECEK

Bal, "Emekli maaşına yapılacak zamdan sonra banka promosyonları 35 bin lira üzerine kesin çıkacak. Ancak kamu bankaları da kendi oranlarına zam yaparsa bu rekabet yarışında banka promosyonları içinde 40 bin lira ve üzeri görülür. Yani rekor promosyon ihtimali var" diyerek emekliyi sevindirecek haberi verdi.

BANKA DEĞİŞTİRİRKEN AMAN DİKKAT!

Promosyon için banka değiştiren emekli vatandaşın dikkat etmesi gereken noktalara değinen Bal, "Banka değiştirecek tüketiciler öncelikle bankanın güvenilirliğini önemsemeli. Banka şubesi ve ATM ağının, kişinin bulunduğu şehirde ve ilçede olmasına dikkat etmesi gerekir. Aksi halde her imza ve belge gerekmesi halinde vatandaşın il değiştirmesi gerekebilir ve sıkıntıya düşebilir. O nedenle mutlaka şube ve ATM ağının incelenmeli; kişinin bulunduğu ve düzenli gideceği şehirlerde ne kadar yaygın olduğuna bakılmalı" dedi.

EMEKLİ BANKA DEĞİŞTİRMEKTEN ÇEKİNMESİN

Emekli promosyonlarını almak için banka değiştirmekten çekinmemek gerektiğini ifade eden Bal, "Emekliler banka değiştirebilir. Bir tarafta menfaati varsa mutlaka o tarafa yönelsin" diyerek emeklileri uyardı.

ZAMLI PROMOSYON ALABİLMEK İÇİN BU TARİHİ BEKLEYİN!

Rekor fiyatları görebilmek ve yüksek banka promosyonu almak için değerlendirmede bulunan Bal, "Ocak ayında emekli maaşına zam gelecek. Ocak ayından itibaren zamlı banka promosyonları başlayacak. Ocak ayından sonra emekliler seçenekleri inceleyip tercihlerini yaparak kendilerine en uygun bankayı seçebilirler" dedi.