Yaşam
Hatay Antakya deprem konutları kura sonuçları 2025 sorgulama: Hatay 1.155 konut deprem konutları kura çekimi canlı yayını

Hatay Antakya deprem konutları kura çekimi canlı yayında gerçekleştiriliyor. Antakya ilçesinde Odabaşı, Kavaslı, Güzelburç mahallelerinde kura çekimi farklı saatlerde gerçekleştirilecek. Kura çekiminde adayların blok, kat, birim numarası gibi bilgileri yer alacak. Hatay Antakya deprem konutları kura çekimi canlı yayını Kentsel Dönüşüm Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden canlı yayınlanacak. Peki Hatay deprem konutları kura sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, Hatay deprem konutları kura sonucu sorgulama ekranı…

Hatay Antakya deprem konutları kura sonuçları 2025 sorgulama: Hatay 1.155 konut deprem konutları kura çekimi canlı yayını
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 10:19


Hatay’ın Antakya ilçesinde teslim edilmeye hazırlanan deprem konutlarının kura takvimi belli oldu. Kura çekimleri üç farklı etapta gerçekleştirilecek ve inşa edilen 1.155 konut hak sahiplerine teslim edilecek. noter huzurunda yapılırken kura sonuçlarının ardından isim listesi yayınlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yaptığı açıklamada Hatay’daki deprem konutlarının 27 Aralık tarihinde teslimlerinin yapılacağını ifade etti. İşte, Hatay deprem konutları kura canlı yayını…

HATAY ANTAKYA DEPREM KONUTLARI CANLI YAYINI

Hatay’ın Antakya ilçesinde Odabaşı, Kavaslı ve Güzelburç mahallelerini kapsayan deprem konutları kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor.

Saat 10.00’da başlayan kura çekimi Etap 6 Projesi kapsamında 260 konutun kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekimi Etap 3 Projesi ve Etap 4 Projesi kura çekimleriyle devam edecek.

Hatay deprem konutları kura çekimi, noter huzurunda canlı yayında gerçekleştiriliyor. Kura çekimine katılacaklar aşağıdaki bağlantı üzerinden kura çekimini takip edebilirler.

HATAY 1.155 DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

HATAY DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Hatay deprem konutları kura çekimi bugün 16.00’da başlayacak Etap 4 Projesi ile tamamlanacak. Kura çekiminin sona ermesinin ardından kura sonuçlarının isim listesi şeklinde yayınlanması bekleniyor. Kura sonuçları, alternatif olarak canlı yayından da takip edilebilir.

Hatay Antakya deprem konutları kura sonuçları 2025 sorgulama: Hatay 1.155 konut deprem konutları kura çekimi canlı yayını

DEPREM KONUTLARI TESLİM TARİHİ 27 ARALIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada son anahtar teslim töreninin Hatay’da düzenleneceğini ifade etti. Bakan Kurum açıklamasında “ İnşallah bu ay sonunda Hatay’da 153 bin konutumuzun tamamını afetzede kardeşlerimize teslim etmiş olacak; buradaki sözümüzün tamamını yerine getirmiş olacağız. Hemen ardından da 27 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle deprem bölgesindeki 11 ilimizde; yılsonu hedefimiz olan 453 bin konutumuzdan daha da fazlasını hak sahiplerine teslim edeceğiz.” dedi.

Hatay Antakya deprem konutları kura sonuçları 2025 sorgulama: Hatay 1.155 konut deprem konutları kura çekimi canlı yayını
