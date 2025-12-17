Kardemir işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları! 200 işçi alımı başvuruları nereden yapılır?

Kategoriler
Yapılan duyuruya göre Kardemir, 200 işçi alımı gerçekleşecek. Personel alımına başvuru yapacak olan binlerce kişi ise başvurular nereden yapılır araştırmasını yapıyor.
İŞKUR İl Müdürlüğüne yapılacağı aktarılan açıklamada, adayların 15 Aralık'tan itibaren ve en geç 26 Aralık Cuma günü saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerektiği yer aldı.
GENEL ŞARTLAR
AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, alıma ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, son 2 yılda yapılan alımların Karabük açısından önemli bir kazanım olduğuna değinerek, "2023-2025 döneminde yapılan ve planlanan personel alımlarıyla, 1400'ün üzerinde hemşehrimiz KARDEMİR'de istihdam edilmiş olacak. Bu durum, üretimle birlikte emeği de önceleyen bir anlayışın göstergesidir." ifadelerini kullandı.
Başvurular, İŞKUR İl Müdürlüğüne yapılacak.