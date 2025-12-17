Kardemir işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları! 200 işçi alımı başvuruları nereden yapılır?

Yapılan duyuruya göre Kardemir, 200 işçi alımı gerçekleşecek. Personel alımına başvuru yapacak olan binlerce kişi ise başvurular nereden yapılır araştırmasını yapıyor.

KARDEMİR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

İŞKUR İl Müdürlüğüne yapılacağı aktarılan açıklamada, adayların 15 Aralık'tan itibaren ve en geç 26 Aralık Cuma günü saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerektiği yer aldı.

KARDEMİR 200 İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,

Kamu haklarından mahrumiyeti bulunmayan,

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış,

15/12/2025 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (15/12/1995 ve sonraki tarihlerde doğanlar),

(15/12/1995 ve sonraki tarihlerde doğanlar), Askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,

Sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygunluk ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığı bulunmayan,

3 vardiya düzeninde çalışabilecek.

KARDEMİR 200 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, alıma ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, son 2 yılda yapılan alımların Karabük açısından önemli bir kazanım olduğuna değinerek, "2023-2025 döneminde yapılan ve planlanan personel alımlarıyla, 1400'ün üzerinde hemşehrimiz KARDEMİR'de istihdam edilmiş olacak. Bu durum, üretimle birlikte emeği de önceleyen bir anlayışın göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Başvurular, İŞKUR İl Müdürlüğüne yapılacak.