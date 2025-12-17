Nükleer bilimci evinde feci şekilde öldürüldü! Çalışmaları ses getirmişti

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) nükleer bilimci olarak çalışan yine aynı bölgede oturan Nuno F Gomes Loureiro hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Loureiro, Brookline polisinin aktardığına göre, evinde defalarca kurşunlanmış bir halde bulundu.

''BİRİ KAPIYI KIRDI''

Portekiz asıllı nükleer bilim ve mühendislik profesörü acil olarak hastaneye kaldırılsa da ağır yaraları nedeniyle hayatını kaybetti. Norfolk İlçesi Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Loureiro'nun komşusu olayın yaşandığı gece üç güçlü patlama duyduğunu ve "birinin kapıyı kırdığını duyduğunu" söyledi.

KATİL BULUNAMADI

Kuramsal fizikçi ve füzyon bilimcisi olarak "manyetize plazma dinamiği" alanındaki ödüllü çalışmalarıyla tanınan Loureiro'nun suikasta kurban gittiği düşünülüyor. Katil ise henüz bulunamadı.

TEMİZ ENERJİ İÇİN ÇABALIYORDU

BBC'nin haberine göre, Loureiro'nun çalıştığı alan doğadaki bir madde halinde yüklü parçacıkların hareketinin dış bir manyetik alanın varlığıyla nasıl yönlendirildiğini inceliyor. Bu alan, temiz enerji açısından büyük önem taşıyor. Üniversitenin taziye metninde Loureiro'nun araştırmalarının füzyon odalarının merkezindeki karmaşık sorunlardan evrenin sınırlarındaki süreçlere uzandığı vurgulandı.

CBS’e göre iklim değişikliğiyle mücadele için temiz füzyon enerjisinin nasıl kullanılabileceğini de çalışıyordu.