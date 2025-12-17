Menü Kapat
TGRT Haber
 Berrak Arıcan Baş

Nükleer bilimci evinde feci şekilde öldürüldü! Çalışmaları ses getirmişti

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) görevli nükleer bilimci Nuno F Gomes Loureiro evinde kurşunlanmış, ağır yaralı bir halde bulundu. Bilim insanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken polis henüz saldırganı yakalayamadı.

Nükleer bilimci evinde feci şekilde öldürüldü! Çalışmaları ses getirmişti
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) nükleer bilimci olarak çalışan yine aynı bölgede oturan Nuno F Gomes Loureiro hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Loureiro, Brookline polisinin aktardığına göre, evinde defalarca kurşunlanmış bir halde bulundu.

''BİRİ KAPIYI KIRDI''

Portekiz asıllı nükleer bilim ve mühendislik profesörü acil olarak hastaneye kaldırılsa da ağır yaraları nedeniyle hayatını kaybetti. Norfolk İlçesi Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Loureiro'nun komşusu olayın yaşandığı gece üç güçlü patlama duyduğunu ve "birinin kapıyı kırdığını duyduğunu" söyledi.

Nükleer bilimci evinde feci şekilde öldürüldü! Çalışmaları ses getirmişti

KATİL BULUNAMADI

Kuramsal fizikçi ve füzyon bilimcisi olarak "manyetize plazma dinamiği" alanındaki ödüllü çalışmalarıyla tanınan Loureiro'nun suikasta kurban gittiği düşünülüyor. ise henüz bulunamadı.

TEMİZ ENERJİ İÇİN ÇABALIYORDU

BBC'nin haberine göre, Loureiro'nun çalıştığı alan doğadaki bir madde halinde yüklü parçacıkların hareketinin dış bir manyetik alanın varlığıyla nasıl yönlendirildiğini inceliyor. Bu alan, temiz enerji açısından büyük önem taşıyor. Üniversitenin taziye metninde Loureiro'nun araştırmalarının füzyon odalarının merkezindeki karmaşık sorunlardan evrenin sınırlarındaki süreçlere uzandığı vurgulandı.

CBS’e göre iklim değişikliğiyle mücadele için temiz füzyon enerjisinin nasıl kullanılabileceğini de çalışıyordu.

Beşar Esad göz doktorluğuna geri dönecek! Ailesiyle beraber nasıl yaşam sürdüğü ortaya çıktı
Trump, Elon Musk, JD Vance... ABD liderinin özel kalem müdürü bombayı bıraktı: Alkolik bir kişiliğe sahip
ETİKETLER
#mit
#katil
#suikast
#iklim değişikliği
#Nükleer Bilim
#Füzyon Enerjisi
#Dünya
