Galatasaray Kasımpaşa maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Kasımpaşa maç biletleri ne kadar, fiyatları gündemde

Trendyol Süper Lig'de ilk yarı heyecanı 17. hafta ile birlikte sona eriyor. Karşılaşmalar kapsamında Galatasaray, Kasımpaşa ile 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen mücadele RAMS Park'ta düzenlenecek. Mücadelede sarı-kırmızılılar galibiyet ile ayrılırsa ligin ilk yarısını lider olarak tamamlayacak. Karşılaşmaya sayılı günler kala taraftarlar Galatasaray - Kasımpaşa maç biletleri ne zaman satışa çıkacağını araştırmaya başladı.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray - Kasımpaşa maç biletlerinin 19 Aralık 2025 Cuma günü satışa çıkması bekleniyor. Henüz sarı-kırmızılı kulüp tarafından karşılaşma biletlerinin ne zaman satışa çıkacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak genel olarak Galatasaray maç biletlerini 2-3 gün önceden satışa çıkarıyor. Bu kapsamda biletlerin 19 Aralık 2025 Cuma günü satışa çıkacağı öngörülüyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATLARI?

Galatasaray - Kasımpaşa maç biletlerinin fiyatları hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. 19 Aralık 2025 tarihinde yapılacak olan bilet satış duyurusuyla birlikte fiyatların da netlik kazanması bekleniyor.

Galatasaray'ın en son evinde Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynayacağı Başakşehir maçının biletlerinin fiyatları şöyle oldu: