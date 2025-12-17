Yılın basın fotoğraflarına İhlas Haber Ajansı damga vurdu

Türk medyasının en prestijli organizasyonları arasında yer alan yılın basın fotoğrafları yarışmasında ödüller, sahiplerini buldu. Yaklaşık 6 bin fotoğrafın katıldığı yarışmada İhlas Haber Ajansı'na ödül yağdı. İHA tam 5 ödüle birden layık görüldü. Suriye devrimini birbirinden çarpıcı karelerle Türkiye ve dünya gündemine taşıyan İHA'dan İsmail Coşkun 3 ödül birden aldı. 'Yılın günlük yaşam fotoğrafı', yılın ‘günlük yaşam fotoğrafı ikincisi' ve ‘jüri özel ödülü' nü Coşkun'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

verdi. ‘Yılın çevre ve doğa fotoğrafı ödülü' ise Bitlis'teki Nemrut Kalderası'nda kampçıların

çadırlarında yiyecek arayan boz ayılar fotoğrafıyla İhlas Haber Ajansı'ndan Hakan Okay'a verildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da depremde hasar gören araçları fotoğraflayan İHA foto muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç da çevre, doğa ve iklim değişikliği fotoğrafı mansiyon ödülü aldı.