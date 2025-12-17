Murat Kurum'dan DEM'li vekilin 'şantiye şefi' sözlerine cevap: Bizim için büyük gururdur

TBMM’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Genel Kurul’daki bütçe görüşmeleri sırasında gergin anlar yaşandı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un deprem bölgesine ilişkin konuşmasını eleştirip, "Tam 30 dakikalık konuşmanın 27 dakikasını yaptığı inşaatları anlattı. Sanırsınız Çevre ve Şehircilik Bakanı değil de şantiye şefi. Şurada şu binayı yaptık, burada bu binayı yaptık. Böyle bir şey olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

"HAKİKATEN ŞAŞKINLIKLA DİNLEDİM"

Koçyiğit'in bu sözlerine deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek cevap veren Bakan Kurum, “Şimdi DEM Parti’li Grup Başkanvekili’ni hakikaten şaşkınlıkla dinledim. Umarım bir gün deprem bölgesine gidip ülkenizin bu gururuna ortak olursunuz” dedi.

"ŞANTİYE ŞEFLİĞİ YAPMAK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GURURDUR"

Kurum konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

“Sayın Başkan ‘şantiye şefi’ diyerek kendince yapılan işi küçümsüyor. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek şantiye şefliğiyse, evet, şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur. Evet, ben şantiye şefiyim. Deprem bölgesinin şantiye şefiyim”