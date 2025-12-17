Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın aniden fırladı: İşte 17 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. Haftalardır düşüşlere doymayan altın fiyatları aniden yükselişe geçti. Dün kısmi bir düşüş yaşayan altın 17 Aralık Çarşamba gününü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Aralık Çarşamba 2025 altın fiyatları...