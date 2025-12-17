Menü Kapat
13°
Sarıyer'de korku dolu anlar! Kolonları çatlayan bina gecekonduya yaslandı

İstanbul Sarıyer'de 2 katlı binanın üst katındaki kolonlar ve duvarlarda çatlak oluştu. Kısmi kayma meydana gelen bina gecekonduya yaslandı. Paniğe neden olayda çatlak oluşan bina tahliye edildi.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 06:17
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 06:20

'un ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi Akgün Sokak'ta petshop olarak işletilen 2 katlı binanın ikinci katının kolonları ile duvarlarında çatlaklar oluştu. Binada kısmi kayma meydana geldi.

Sarıyer'de korku dolu anlar! Kolonları çatlayan bina gecekonduya yaslandı

ÇATIRDAMA SESLERİ KORKUTTU

İş yerinden gelen çatırdama sesleri üzerine çevredeki binalarda oturanlar, evlerinden dışarı çıkarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Sarıyer'de korku dolu anlar! Kolonları çatlayan bina gecekonduya yaslandı

DUVAR VE KOLONLARDA ÇATLAK

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde 2 katlı iş yerinin kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar tespit etti.

Sarıyer'de korku dolu anlar! Kolonları çatlayan bina gecekonduya yaslandı

GECEKONDUYA YASLANAN BİNA BOŞALTILDI

Binanın yan tarafında bulunan gecekonduya doğru kaydığını da belirleyen ekipler, tedbir amaçlı iş yerini boşalttı.

Sarıyer'de korku dolu anlar! Kolonları çatlayan bina gecekonduya yaslandı

İncelemelerini tamamlayan ekipler, binanın mühürlenmesine karar verdi. Binanın çevresi şerit çekilerek kapatıldı.

