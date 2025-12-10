Mahallede deprem paniği! Binanın bir bölümü yıkıldı, büyük facia önlendi

Adana’da yağan yağmur sonrası bir süre önce yanan metruk binanın bir bölümü sabaha karşı yıkıldı. Yıkımdan etkilenen mahalleli deprem oldu zannedip büyük panik yaşadı.

PANİK İÇİNDE DIŞARI ÇIKTILAR

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi 60025 Sokak'ta bulunan, daha önce nedeni bilinmeyen bir yangında ağır hasar gören metruk binanın bir bölümü, sabaha karşı büyük bir gürültüyle yola doğru yıkıldı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri, deprem olduğunu düşünerek panik içinde dışarı çıktı. Yıkılan binayı görünce olayın nedenini anlayan vatandaşlar, uzun süredir tehlike saçan yapıyla ilgili defalarca bildirimde bulunduklarını belirtti.

Mahalle sakini İbrahim Şahin, "Buradan her gün onlarca araç ve öğrenci geçiyor. Yetkililere bildirmemize rağmen hiçbir güvenlik önlemi alınmadı. Gece çökmesi büyük bir faciayı önledi. Evlerimiz burada, korkarak oturuyoruz. Bir an önce müdahale edilmesini istiyoruz" dedi.