Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? 10 Aralık yayın akışında yer almadı

Lerzan Mutlu ve Nihat Doğan'ın sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programı her sabah saat 8.45'te yayınlanıyor. Programın yeni bölümü ise bugün ekranlara gelmedi.

İzleyiciler tarafından Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi sorularının cevapları ise merak edilmeye başlandı.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Lerzan Mutlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada programdan ayrıldığını açıkladı. Lerzan Mutlu açıklamasında "Bir kez daha magazin yapmak istemediğimi anladığım için, daha önceki fikrime geri dönerek söylemezsem olmazdan ayrılmış bulunmaktayım, yine kadın gündüz kuşaklarıyla sizlerle olacağım" ifadelerini kullandı.

Yaşanan ayrılıktan dolayı Söylemezsem Olmaz programının yeni bölümleri yayınlanmıyor.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NE ZAMAN TEKRAR BAŞLAYACAK?

Kanal tarafından paylaşılan haftalık yayın akışında Söylemezsem Olmaz programı yerine "Geçmişe Yürüyen Adam" ve "Belma Belen'le Geziyoruz" adlı programlar yer alıyor. Söylemezsem Olmaz programının tekrar ne zaman başlayacağına dair Beyaz TV tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.