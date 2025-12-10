Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
11°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? 10 Aralık yayın akışında yer almadı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı bugün ekranlara gelmedi. Programın izleyicileri tarafından Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Söylemezsem Olmaz programının ne zaman tekrar başlayacağı da gündem oldu.

Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? 10 Aralık yayın akışında yer almadı
Lerzan Mutlu ve 'ın sunuculuğunu yaptığı programı her sabah saat 8.45'te yayınlanıyor. Programın yeni bölümü ise bugün ekranlara gelmedi.

İzleyiciler tarafından Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi sorularının cevapları ise merak edilmeye başlandı.

Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? 10 Aralık yayın akışında yer almadı

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Lerzan Mutlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada programdan ayrıldığını açıkladı. Lerzan Mutlu açıklamasında "Bir kez daha yapmak istemediğimi anladığım için, daha önceki fikrime geri dönerek söylemezsem olmazdan ayrılmış bulunmaktayım, yine kadın gündüz kuşaklarıyla sizlerle olacağım" ifadelerini kullandı.

Yaşanan ayrılıktan dolayı Söylemezsem Olmaz programının yeni bölümleri yayınlanmıyor.

Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? 10 Aralık yayın akışında yer almadı

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NE ZAMAN TEKRAR BAŞLAYACAK?

Kanal tarafından paylaşılan haftalık yayın akışında Söylemezsem Olmaz programı yerine "Geçmişe Yürüyen Adam" ve "Belma Belen'le Geziyoruz" adlı programlar yer alıyor. Söylemezsem Olmaz programının tekrar ne zaman başlayacağına dair tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

TGRT Haber
