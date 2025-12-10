Cem Küçük 'olması gereken asgari ücret' diyerek açıkladı! İşte o rakam

Asgari ücret, halihazırda bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi için işçi ve işveren tarafını 12 Aralık'ta toplantıya davet etti. Bu toplantılar neticesinde 2026 yılında uygulanacak zamlı asgari ücret de belirlenmiş olacak.

Gazeteci Cem Küçük de bugünkü köşesinde 'Ekonomide az daha sabır ve olması gereken asgari ücret' başlıklı bir yazı kaleme aldı..

Küçük'ün değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle: