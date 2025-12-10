Menü Kapat
Cem Küçük 'olması gereken asgari ücret' diyerek açıkladı! İşte o rakam

Aralık 10, 2025 09:16
1
Cem Küçük 'olması gereken asgari ücret' diyerek açıkladı! İşte o rakam

Asgari ücret, halihazırda bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi için işçi ve işveren tarafını 12 Aralık'ta toplantıya davet etti. Bu toplantılar neticesinde 2026 yılında uygulanacak zamlı asgari ücret de belirlenmiş olacak.

Gazeteci Cem Küçük de bugünkü köşesinde 'Ekonomide az daha sabır ve olması gereken asgari ücret' başlıklı bir yazı kaleme aldı..

Küçük'ün değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

 

 

2
Cem Küçük 'olması gereken asgari ücret' diyerek açıkladı! İşte o rakam

Türkiye ekonomisinde enflasyon son dört yılın en düşük seviyelerine indi. 2026’da tek haneli hedefe adım adım yaklaşılıyor. Uzmanlar, alım gücündeki kazanımların korunması için yeni asgari ücret artışının da dezenflasyon süreciyle uyumlu, dengeli bir çerçevede belirlenmesi gerektiğini vurguluyor.

3
Cem Küçük 'olması gereken asgari ücret' diyerek açıkladı! İşte o rakam

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü mali disiplin ile 2022 Ekim’de yüzde 85,5 seviyesine çıkan yıllık enflasyon, 2025 Kasım ayında yüzde 31,1 seviyesine kadar geriledi. Gıda, temel mal, hizmet, kira ve eğitim gibi enflasyon sepetinin ana kalemlerinde de dikkat çekici düşüşler kaydedildi. 

Aynı dönemde;

4
Cem Küçük 'olması gereken asgari ücret' diyerek açıkladı! İşte o rakam

* Gıda enflasyonu 43 puan,

* Temel mal enflasyonu 38 puan,

* Hizmet enflasyonu 52 puan,

* Kira enflasyonu 62 puan,

* Eğitim enflasyonu 39 puan düştü.

5
Cem Küçük 'olması gereken asgari ücret' diyerek açıkladı! İşte o rakam

Böylece fiyatlardaki iyileşme genel ve kalıcı bir eğilime işaret etti. Kasım ayında görülen son 42 ayın en düşük kira enflasyonu, konut arzını artıracak projelerle birlikte önümüzdeki dönem için ek bir iyileşme alanı oluşturdu.

6
Cem Küçük 'olması gereken asgari ücret' diyerek açıkladı! İşte o rakam

2002-2025 döneminde asgari ücretin reel olarak 2,2 kat artması, ücret politikalarının alım gücünü korumadaki rolünü gösteriyor. Hükûmet programı süresince asgari ücret artışları çoğu dönemde enflasyonun üzerinde gerçekleşti.

7
Cem Küçük 'olması gereken asgari ücret' diyerek açıkladı! İşte o rakam

* 2023’te enflasyon yüzde 64,8 iken asgari ücret yüzde 107,3 artırıldı.

* 2024’te enflasyon yüzde 44,4 olurken artış yüzde 49,1 seviyesinde gerçekleşti.

* 2025’te asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 liraya çıktı.

8
Cem Küçük 'olması gereken asgari ücret' diyerek açıkladı! İşte o rakam

Net asgari ücret dolar bazında 520 dolara yükselerek 2002’ye kıyasla 4,6 kat artış gösterdi. Uluslararası karşılaştırmalarda Türkiye, Ocak 2025 itibarıyla Polonya, Romanya ve Macaristan’ın ardından Avrupa grubunda dördüncü sırada yer aldı.

9
Cem Küçük 'olması gereken asgari ücret' diyerek açıkladı! İşte o rakam

Elbette halkın refahı hissetmesi için daha zaman var. Az sabretmek gerekiyor. Temel rakamların hepsi iyi durumda.

Enflasyonda sağlanan kazanımların güçlenerek devam etmesi, 2026’da hedeflenen tek haneli seviyelere ulaşılması açısından kritik önem taşıyor. Ekonomi çevreleri, yıl sonunda netleşmesi beklenen yeni asgari ücretin belirlenmesinde makroekonomik istikrarın korunması gereğine dikkat çekiyor.

10
Cem Küçük 'olması gereken asgari ücret' diyerek açıkladı! İşte o rakam

Uzmanlara göre, güçlü bir dezenflasyon süreci yaşanırken ücret politikalarının da bu süreci destekleyecek bir çerçevede ele alınması, hem çalışanların alım gücünü korumak hem de fiyat istikrarındaki kazanımları kalıcı hâle getirmek açısından önem taşıyor. Ekonomistler, yüksek oranlı artışların hizmet sektöründe maliyet yönlü baskı oluşturabileceğini, ancak sürecin dengeli yönetilmesi hâlinde risklerin sınırlı kalacağını değerlendiriyor.

11
Cem Küçük 'olması gereken asgari ücret' diyerek açıkladı! İşte o rakam

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLMALI?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLMALI?

12
Cem Küçük 'olması gereken asgari ücret' diyerek açıkladı! İşte o rakam

Enflasyonda hedefe doğru giderken asgari ücretin yüzde 20 artırılması daha mantıklı olur. Yüzde 30 ya da yüzde 50 gibi rakamlar gerçekçi değil. O zaman enflasyonda gerileme diye bir şey olmaz.

Ekonomist İbrahim Turhan’ın X’deki şu tweeti durumu özetlemeye yetiyor:

13
Cem Küçük 'olması gereken asgari ücret' diyerek açıkladı! İşte o rakam

“Son iki yılda uygulanan ekonomi politikalarının sonucu olarak Türkiye;
• Ödemeler dengesi krizinin eşiğinden kurtuldu ve şimdi dış denge açısından uzun zamandır hiç olmadığı kadar olumlu durumda. Cari açık GSYH’nın yüzde 1’i civarında.
• Eksiye düşmüş olan Merkez Bankası net döviz pozisyonu düzeldi. TCMB döviz rezervi 180 milyar doların üzerinde.
• Kamu maliyesi toparlandı. İki yıl önce %5’in üzerindeki bütçe açığı bu yıl %3 olacak.
• Kamu finansmanına ilişkin hiçbir sorun yok. Tahvillerimizin risk primi (spread) geriledi.
• Enflasyon yüzde 100 seviyelerinden yüzde 30’a geriledi. Önümüzdeki yıl on puan kadar daha düşmesi mümkün görünüyor.
• Bütün bu dengelenmeler olurken iktisadi faaliyet gerilemedi, 2024ve 2025 yıllarında %3’ün üzerinde yıllık büyüme korundu, işsizlik artmadı.”

