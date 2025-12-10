9 Aralık Salı reyting sonuçları 2025 || Kral Kaybederse, Kıskanmak, Rüya Gibi, Mehmed: Fetihler Sultanı, Gözleri Karadeniz…Dün en çok ne izlendi?

9 Aralık 2025 Salı gününe ait reyting sonuçları her zamankinden fazla konuşuluyor. Çünkü dün akşam ekranlara damga vuran Kral Kaybederse dizisi muhteşem final bölümüyle son kez izleyicisiyle buluştu. Aynı saatlerde Kıskanmak, Rüya Gibi, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Gözleri Karadeniz dizileri de yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Hal böyle olunca izlenme oranları da merakla beklenmeye başlandı…