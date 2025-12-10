9 Aralık Salı reyting sonuçları 2025 || Kral Kaybederse, Kıskanmak, Rüya Gibi, Mehmed: Fetihler Sultanı, Gözleri Karadeniz…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
9 Aralık 2025 Salı gününe ait reyting sonuçları her zamankinden fazla konuşuluyor. Çünkü dün akşam ekranlara damga vuran Kral Kaybederse dizisi muhteşem final bölümüyle son kez izleyicisiyle buluştu. Aynı saatlerde Kıskanmak, Rüya Gibi, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Gözleri Karadeniz dizileri de yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Hal böyle olunca izlenme oranları da merakla beklenmeye başlandı…
9 Aralık Cuma akşamı Star TV’de Kral Kaybederse, Now TV’de Kıskanmak, Show TV’de Rüya Gibi, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV’de ise Gözleri Karadeniz isimli diziler ekranlarda yer aldı. Her biri de milyonlarca izleyici kitlesine sahip olan diziler heyecan dolu olaylara ev sahipliği yaparken, bölümlerin sona ermesiyle reyting sonuçlarına ilişkin heyecan başladı…
Dün akşam Star TV’de Kral Kaybederse dizisi final bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde Now TV’de Kıskanmak 13. Bölümüyle, Show TV’de Rüya Gibi 2. Bölümüyle, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı 61. Bölümüyle, ATV’de ise Gözleri Karadeniz 15. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef All Star ile heyecanlı anlar yaşanırken, Kanal D’de Kılıbık isimli yerli sinema filmi yayınlandı.
Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 9 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.