11°
Eğitim
Avatar
Editor
 Fuat İğci

İBB burs ödemeleri 2025-2026: İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları için gözler gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 bin öğrenciye 20 bin liralık burs desteği sağlayacak. Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, 21 Kasım’da sona eren başvurulara yoğun ilgi gösterdi. Açıköğretim, uzaktan eğitim, ikinci üniversite okuyanlar ve vakıf üniversitelerinde burssuz eğitim alanlar eğitim desteğinden yararlanamayacak.Peki İBB burs sonuçları 2025-2026 açıklandı mı? İşte, İBB burs sonucu sorgulama ekranı

İBB burs ödemeleri 2025-2026: İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
16:27
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
16:27

2025-2026 eğitim öğretim yılında burs ücreti 20 bin lira olarak belirlendi. Bu eğitim döneminde ara sınıfta eğitim alan öğrencilerden başarı notu şartı aranacak. Ön lisans, lisans öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora öğrencileri de burslardan yararlanabilecek. Ön lisans ve lisansta ise 30 yaşından büyükler burs alamayacak. İBB basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Burs değerlendirme işlemleri yapılırken gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere, öncelik verilecek. Peki İBB burs sonuçları 2025-2026 ne zaman açıklanacak? İşte, burs sonuçlarında son durum…

İBB BURS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK TARİH

burs sonuçları için herhangi bir takvim yayımlamadı. Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri 1 Kasım’da tamamlanırken sonuçlar ise 31 Aralık tarihinde erişime açıldı.

Geçtiğimiz yılın burs sonuçları dikkate alındığında bu yıl burs sonuçlarının en geç Ocak ayının sonuna kadar duyurulması bekleniyor.

İBB burs sonuçları basılı veya mail yoluyla duyurulmayacak. Başvuru yapan adaylar, gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara ulaşabilecek.

İBB burs ödemeleri 2025-2026: İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Başvuruları olumlu değerlendirilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS yöntemiyle bilgilendirilecek. Geçtiğimiz yıl burs ödemeleri taksit halinde öğrenci hesaplarına yatırılmıştı. Bu yılda benzer şekilde iki taksit şeklinde 10 bin lira olarak burs ödemelerinin yapılması bekleniyor.

KİMLER BURS ALAMAYACAK?

Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim süresini uzatanlar ara sınıfta okuyanlar için başarı notu sınırını karşılamayanlar burslardan faydalanamayacak.

Açık öğretim okuyanlar, yurtdışında eğitim görenler, ücretli değişim programında okuyanlar da benzer şekilde burs alamayacak. Ön lisans ve lisansta 30 yaş altı olma şartı aranırken yüksek lisans ve doktora da ise bu 40 yaşından büyükler burs alamayacak.

İBB burs ödemeleri 2025-2026: İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?


