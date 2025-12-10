Altın FED'i bekliyor! Gram ve çeyrek altın kaç TL? 10 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 10 Aralık Çarşamba günü anlık olarak takip ediliyor. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren gram, çeyrek, ons altına ilişkin verileri araştırıyor.

10 ARALIK ALTIN FİYATLARI FED'İ BEKLİYOR

Piyasalar Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) bu akşam saat 22.00'de açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Altındaki düşüş ya da yükseliş bu kritik toplantıdan çıkacak karara göre şekillenecek. FED'in faiz kararı öncesi küresel piyasalarda temkinli bir görünüm hakim. Salı gününü 5.761,688 TL'den kapatan altın çarşamba sabahı yatay seyir halinde. Peki gram altın, çeyrek altın kaç TL? Yarım, Cumhuriyet, ons altın ne kadar? İşte 10 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...

ONS ALTIN

Alış: 4.206,30 dolar

Satış: 4.206,84 dolar

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 37.688,00 TL

Satış: 37.945,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.282,34 TL

Satış: 5.318,14 TL

TAM ALTIN

Alış: 37.114,66 TL

Satış: 37.856,24 TL

YARIM ALTIN

Alış: 18.902,00 TL

Satış: 19.048,00 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.451,00 TL

Satış: 9.524,00 TL

GRAM ALTIN

Alış: 5.761,69 TL

Satış: 5.762,47 TL