11°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Altın FED'i bekliyor! Gram ve çeyrek altın kaç TL? 10 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gözler Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. FED'in olası faiz indirimi beklentisiyle altın güne yatay seyirle başladı. Peki gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Yarım altın, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Aralık 2025 güncel altın fiyatlarında son durum...

KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 07:58
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 08:30

10 Aralık Çarşamba günü anlık olarak takip ediliyor. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren gram, çeyrek, ons altına ilişkin verileri araştırıyor.

10 ARALIK ALTIN FİYATLARI FED'İ BEKLİYOR

Piyasalar Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) bu akşam saat 22.00'de açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Altındaki düşüş ya da yükseliş bu kritik toplantıdan çıkacak karara göre şekillenecek. FED'in faiz kararı öncesi küresel piyasalarda temkinli bir görünüm hakim. Salı gününü 5.761,688 TL'den kapatan altın çarşamba sabahı yatay seyir halinde. Peki gram altın, çeyrek altın kaç TL? Yarım, Cumhuriyet, ons altın ne kadar? İşte 10 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...

Altın FED'i bekliyor! Gram ve çeyrek altın kaç TL? 10 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

ONS ALTIN

Alış: 4.206,30 dolar
Satış: 4.206,84 dolar

Altın FED'i bekliyor! Gram ve çeyrek altın kaç TL? 10 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 37.688,00 TL
Satış: 37.945,00 TL

Altın FED'i bekliyor! Gram ve çeyrek altın kaç TL? 10 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.282,34 TL
Satış: 5.318,14 TL

Altın FED'i bekliyor! Gram ve çeyrek altın kaç TL? 10 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

TAM ALTIN

Alış: 37.114,66 TL
Satış: 37.856,24 TL

Altın FED'i bekliyor! Gram ve çeyrek altın kaç TL? 10 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

YARIM ALTIN

Alış: 18.902,00 TL
Satış: 19.048,00 TL

Altın FED'i bekliyor! Gram ve çeyrek altın kaç TL? 10 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.451,00 TL
Satış: 9.524,00 TL

Altın FED'i bekliyor! Gram ve çeyrek altın kaç TL? 10 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN

Alış: 5.761,69 TL
Satış: 5.762,47 TL

