Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Salı günü oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 06:34
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 06:42

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı salı günü oynanan karşılaşmalarla başladı. Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'ya konuk oldu.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

ASLAN FRANSA'DA MAĞLUP

İlk yarısı golsüz biten mücadelede ev sahibi Monaco, 68'inci dakikada Folarin Balogun'un attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar bu sonuçla Devler Ligi'ndeki üçüncü mağlubiyetini aldı ve 6 maçta topladığı 9 puanla 17'nci sırada yer aldı.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Galatasaray'ın eli boş dönmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum merak konusu oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Monaco deplasmanında kaybetti: Şampiyonlar Ligi'nde tatsız gece!

RAKİPLERİMİZ DE KAYBETTİ

Türkiye'nin sıralamadaki rakipleri Belçika ile Çekya'nın temsilcileri de maçlarını kaybetti. Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, sahasında Marsilya'ya 3-2 mağlup oldu. Çekya temsilcisi Slavia Prag ise Tottenham deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Salı günü oynanan 9 maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi. UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

  1. İngiltere - 102.116
  2. İtalya - 90.802
  3. İspanya - 84.703
  4. Almanya - 81.259
  5. Fransa - 73.961
  6. Hollanda - 64.700
  7. Portekiz - 62.066
  8. Belçika - 57.750
  9. Türkiye - 47.400
  10. Çekya - 44.300
  11. Yunanistan - 41.712
  12. Polonya - 40.375
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Monaco maçı sonrası sitem: "Bir 'o' kalmıştı!"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da mağlubiyet sözleri: "Çok kızgınız"
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.