UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı salı günü oynanan karşılaşmalarla başladı. Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'ya konuk oldu.

ASLAN FRANSA'DA MAĞLUP

İlk yarısı golsüz biten mücadelede ev sahibi Monaco, 68'inci dakikada Folarin Balogun'un attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar bu sonuçla Devler Ligi'ndeki üçüncü mağlubiyetini aldı ve 6 maçta topladığı 9 puanla 17'nci sırada yer aldı.

Galatasaray'ın eli boş dönmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum merak konusu oldu.

RAKİPLERİMİZ DE KAYBETTİ

Türkiye'nin sıralamadaki rakipleri Belçika ile Çekya'nın temsilcileri de maçlarını kaybetti. Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, sahasında Marsilya'ya 3-2 mağlup oldu. Çekya temsilcisi Slavia Prag ise Tottenham deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Salı günü oynanan 9 maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi. UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI