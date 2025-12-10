Menü Kapat
Gündem
OSB'de zehirlenme vakası! 736 işçi hastanelik oldu: Yemekte E. Coli bakterisi tespit edildi

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan çok sayıda işçi zehirlendi. İşçilerin yediği yemekten alınan numunede escherichia coli bakterisi tespit edildi. Olaya ilişkin valilikten açıklama geldi.

OSB'de zehirlenme vakası! 736 işçi hastanelik oldu: Yemekte E. Coli bakterisi tespit edildi
Türkiye'de son dönemde artan vakalarına bir yenisi 'da eklendi. Organize Sanayi Bölgesinde çalışan yüzlerce işçi, 3 Aralık tarihinde bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle Sungurlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

YEMEKTEN BAKTERİ ÇIKTI

Konuyla ilgili Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, 3-9 Aralık tarihleri arasında toplam 736 başvuru yapıldığı, başvuran kişilerden 14'ünün yatarak tedavi edildiği belirtildi. 14 hastadan 12'sinin taburcu edildiği, 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. OSB'de yapılan incelemelerde fabrikalardan alınan su numunelerinin uygun olmadığı belirlendiği, bir yemekten alınan numunede ise Escherichia Coli bakterisinin tespit edildiğinin kaydedildiği açıklamada, sürecin titizlikle takip edildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Aralık 2025 tarihinde Sungurlu OSB'deki fabrikalarda çalışan işçilerin Sungurlu İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle başvurmaları üzerine, il Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağlığı ekiplerimiz tarafından aynı gün ve ertesi gün, ve ilgili fabrikalardan su numuneleri, Il Tarım Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından da yemek numuneleri incelenmek üzere alınmıştır.

SU NUMUNELERİ DE UYGUN DEĞİL

Alınan su numunelerinin incelenmesi sonucunda düzenlenen 6 Aralık tarihli rapora göre, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi su kaynağı, depo girişi, depo ve depo çıkışından alınan su numunelerinin uygun olduğu, ilgili fabrikalardan alınan su numunelerinin ise uygun olmadığı, İl Tarım Müdürlüğünce alınan yemek numunelerinin Çorum Gıda Kontrol Laboratuvarı tarafından incelenmesi sonucu düzenlenen 9 Aralık tarihli rapora göre yemek numunelerinin birinde E. Coli bakterisi bulunduğu tespit edilmiştir. Su ve gıda numunelerine ilişkin laboratuvar sonuçları ilgililerine bildirilmiş olup ivedilikle gerekli tedbirleri almaları istenmiştir.

736 KİŞİ HASTANELİK OLDU

3 Aralık tarihinden 9 Aralık Salı günü akşam saatlerine kadar hastanelerimize toplam 736 başvuru olmuştur. Hastaların büyük bir kısmı ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Yatırılarak tedavi edilen 14 hastanın 12'sinin tedavisi tamamlanmış olup halen 2 hastanın tedavisi devam etmektedir.

Olayın başladığı ilk andan itibaren ilgili kurumlarımız (AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü) tarafından her türlü tedbir alınmış olup, süreç yakından takip edilmektedir."

ESCHERİCHİA COLİ BAKTERİSİ NEDİR?

Escherichia coli bakterisi; bağırsaklarda, idrar yollarında ve vücudunda sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdüren ancak zaman zaman enfeksiyonlara neden olabilen bir grubudur. Enfeksiyona neden olmuş hali ise escherichia coli enfeksiyonu olarak adlandırılır.

Bu bakterinin bazı türleri, kontamine (bozulmuş) besinlerin tüketimi veya kirli su içilmesiyle enfeksiyona neden olabilir ve ishale yol açabilir.

#bakteri
#organize sanayi bölgesi
#zehirlenme
#çorum
#sungurlu
#Escherichia Coli
#Gündem
