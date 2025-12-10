Menü Kapat
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Inter Liverpool maç skoru kaç kaç?  Hakan Çalhanoğlu sakatlandı mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Inter sahasında Liverpool'u konuk etti. Hakan Çalhanoğlu'nun 11. dakikada sakatlandığı karşılaşmada Liverpool 88. dakikadaki penaltı golüyle son finalisti mağlup etti.

Inter Liverpool maç skoru kaç kaç?  Hakan Çalhanoğlu sakatlandı mı?
10.12.2025
10.12.2025
6. haftasında son finalist Inter sahasında 'u ağırladı.

Liverpool 88. dakikada Szboszlai'nin penaltı vuruşuyla mücadeleyi 1-0 kazandı.

Inter Liverpool maç skoru kaç kaç?  Hakan Çalhanoğlu sakatlandı mı?

Son dönemde ligde ve Avrupa'da aradığı sonuçları bulamayan ve kriziyle sarsılan Kırmızılar, aniden rüzgârı tersine çevirdi.

Ayrıca Liverpool 12 puana erişerek ilk 8 iddiasını devam ettirdi. Inter ise 2. mağlubiyetini alarak 12 puanda kaldı.

Inter Liverpool maç skoru kaç kaç?  Hakan Çalhanoğlu sakatlandı mı?

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKATLANDI MI?

Inter'de milli oyuncu mücadeleye ilk 11'de başladı fakat maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından karşılaşmayı sürdüremedi.

Milli futbolcu, 11. dakikada yerini Piotr Zielinski'ye bırakarak oyundan çıktı.

Inter'de Francesco Acerbi de sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi ve ev sahibi takım, ilk yarıda iki kez zorunlu oyuncu değişikliği yaptı.”

#UEFA Şampiyonlar Ligi
#sakatlık
#liverpool
#hakan çalhanoğlu
#internet sitesi
#mohamed salah
#Szoboszlai
#Aktüel
