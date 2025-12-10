Inter Liverpool maç skoru kaç kaç?  Hakan Çalhanoğlu sakatlandı mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında son finalist Inter sahasında Liverpool'u ağırladı.

Liverpool 88. dakikada Szboszlai'nin penaltı vuruşuyla mücadeleyi 1-0 kazandı.

Son dönemde ligde ve Avrupa'da aradığı sonuçları bulamayan ve Mohamed Salah kriziyle sarsılan Kırmızılar, aniden rüzgârı tersine çevirdi.

Ayrıca Liverpool 12 puana erişerek ilk 8 iddiasını devam ettirdi. Inter ise 2. mağlubiyetini alarak 12 puanda kaldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKATLANDI MI?

Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı fakat maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından karşılaşmayı sürdüremedi.

Milli futbolcu, 11. dakikada yerini Piotr Zielinski'ye bırakarak oyundan çıktı.

Inter'de Francesco Acerbi de sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi ve ev sahibi takım, ilk yarıda iki kez zorunlu oyuncu değişikliği yaptı.”