Galatasaray'da mağlubiyet sözleri: "Çok kızgınız"

Galatasaray'da Monaco kritikleri gelmeye başladı. Galatasaraylı Lucas Torreira, Fransa deplasmanındaki mağlubiyet sonrasında 'çok kızgınız' vurgusunda bulundu.

GALATASARAY'DA LUCAS TORREIRA'DAN MONACO SÖZLERİ

Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli orta saha, "Açıkçası çok kızgın ve rahatsızız bu durumdan. İlk yarıda çok iyi bir oyun ve şanslar vardı. Onları atsak farklı bir hikâye olabilirdi. İkinci yarıya çok iyi başlamadık ve çok fırsat verdik. Duran toptan gol yedik. Üst üste iki mağlubiyet, takımın hak ettiği bir şey değil. Hak ettiğimiz yerin altındayız Şampiyonlar Ligi'nde. Çalışmaya devam etmeli ve bu durumdan çıkmalıyız." dedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ, GALATASARAY ADINA HEDEFİ GÖSTERDİ

Gelecek maçlara değinen Barış Alper Yılmaz, "Maçı kazanmak için geldik ama istediğimiz sonucu alamadık, üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Son iki maça aslanlar gibi çıkıp, onları mutlu edeceğiz. Her şey bizim elimizde. Galatasaray en iyi yerde olmayı hak ediyor. Kalan iki maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Hatalarımızdan ders alacağız. İnşallah hayırlısı olacak." ifadelerini kullandı.