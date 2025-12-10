Pasaport harç ve defter ücreti 2026 ne kadar olacak?

Yeni yıl için geri sayım sürerken yeni dönemde bazı harç ve ücretlerde yaşanacak olan değişim oranı da araştırılıyor.

Yeniden değerleme oranına göre artış gösteren Pasaport harç ve defter bedeli bu yıl %25,49 oranında yükselecek.

Pasaport harç ve defter ücretlerinin yeni yılda uygulanacak olan zam sonrası kaç liraya çıkacağı ise sorgulanıyor.

ZAMLI PASAPORT HARÇ VE DEFTER BEDELİ

Zam sonrası pasaport harç ve defter bedeli dahil yeni rakamlar ise şu şekilde olacak;

6 aylık Pasaport harç ücreti 2.960 TL, defter bedeli 1.424 TL olmak üzere toplamda 4.384 TL olacak.

1 yıllık Pasaport harç ücreti 4.328 TL, 1.424 TL defter ücreti ile beraber toplamda 5.752 TL.

2 yıllık Pasaport harç ücreti 7.066 TL, 1.424 TL defter ücreti dahil 8.490 TL.

3 yıllık Pasaport harç ücreti 10.039 TL, 1.424 TL defter ücreti eklenince 11.816 TL.

3+ Yıllık Pasaport harç ücreti 14.147 TL, 1.424 TL defter bedeli dahil 15.571 TL olacak.