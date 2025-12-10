Menü Kapat
11°
Avatar
Editor
 Banu İriç

İstanbul'da 39 ilçede birden denetim: Stratejik noktalar kontrol edildi

İstanbul'da 39 ilçede birden 'Huzur İstanbul' uygulaması kapsamında emniyet ekipleri denetim yaptı. Taksim Meydanı'nda kuş uçurulmazken havadan da denetimlere destek verildi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
10.12.2025
00:40
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
00:40

'da ‘Huzur İstanbul' adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede birden ekipleri harekete geçti. Megakentin önemli noktaları kontrol edildi.

İstanbul'da 39 ilçede birden denetim: Stratejik noktalar kontrol edildi

KUŞ UÇURTULMADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde akşam saatlerine doğru ‘Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçiler katıldı. Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulama da polis ekipleri kuş uçurtmadı. Araçlar durdurularak, sürücüler ve araçlar ekipler tarafından didik didik arandı. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul'da 39 ilçede birden denetim: Stratejik noktalar kontrol edildi

UYUŞTURUCU TARAMASI YAPILDI

Narkotik Köpeği, akşam saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Özel Harekat polisinin de katıldığı uygulamada olumsuz durum ile karşılaşılmazken uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

