FETÖ'nün finansman ağına darbe! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün finansman ağına yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

FETÖ'nün finansman ağına darbe! Çok sayıda gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçları Soruşturma Bürosunca ’ye yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde düzenlenecek operasyonlarda 13 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

MASAK RAPORLARINA TAKILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şirketler yapılanması ve söz konusu şirketlerin faaliyetleri kapsamında terörizmin finansmanı eylemlerinin deşifre edilmesi amacıyla MASAK incelemesi, teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

FETÖ'YE FİNANSMAN SAĞLAMIŞLAR!

Bunun sonucunda yurt dışından temin edilen paraları yine yurt dışında faaliyette bulunan şirketler üzerinden, geçmiş tarihlerde haklarında adli işlem yapılan örgüt mensuplarına veya yakınlarına transfer ettiklerine dair deliller elde edilen 13 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

FETÖ'nün finansman ağına darbe! Çok sayıda gözaltı kararı

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

