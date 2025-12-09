FETÖ'nün finansman ağına darbe! Çok sayıda gözaltı kararı

Kategoriler
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde düzenlenecek operasyonlarda 13 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şirketler yapılanması ve söz konusu şirketlerin faaliyetleri kapsamında terörizmin finansmanı eylemlerinin deşifre edilmesi amacıyla MASAK incelemesi, teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.
Bunun sonucunda yurt dışından temin edilen paraları yine yurt dışında faaliyette bulunan şirketler üzerinden, geçmiş tarihlerde haklarında adli işlem yapılan örgüt mensuplarına veya yakınlarına transfer ettiklerine dair deliller elde edilen 13 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.