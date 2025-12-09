FETÖ'den aranan firari komiser yardımcısı yakalandı

Kategoriler
İstanbul
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında her yerde aranan ihraç komiser yardımcısı yakayı ele verdi.
FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve görevden ihraç edilen komiser yardımcısı R.E., Kırıkkale'de polis ekiplerince yakalandı.
Şahıs, adliyedeki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi.