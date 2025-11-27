CHP'de FETÖ detayı! Yücel Koç 'Tamamlamaya çalıştılar' diyerek anlattı

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, TGRT Haber ekranlarında yayımlanan "Taksim Meydanı" programında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başarısız olan operasyonlarını, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üzerinden tamamlama gayretlerinin olduğunu ifade etti.

“CHP HEMEN TESLİM OLUYOR”

Yücel Koç, programdaki konuşmasında FETÖ'nün siyasi partilere yönelik girişimlerini değerlendirirken, CHP'nin duruşunu eleştirel bir dille yorumladı. Koç, "FETÖ, AK Parti'ye operasyon çekmeye çalıştı, yapamadı. MHP'yi böldü ama yıkamadı. Hemen teslim olan bir parti var, CHP."

Türkiye Gazetesi Gen. Yayın Koordinatörü Yücel Koç ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun suçlarına birçok kişiyi dahil ettiğini savundu. Koç, "İmamoğlu'nun bir özelliği de suçuna herkesi ortak etmesi." dedi.