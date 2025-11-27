Terör suçlarına af var mı? Canlı yayında dikkat çeken değerlendirme

Adalet sisteminde beklenen bazı değişiklikleri getirmesi hedeflenen 11. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Paketin içeriğine dair detaylar netleşmeye başlarken, özellikle infaz düzenlemeleri ve af tartışmaları gündemin merkezine oturdu.

"TERÖR SUÇLARINA AF YOK"

Paketin yasalaşma sürecine ilişkin gelişmeleri takip eden gazeteci Mustafa Ertekin, yaptığı açıklamayla af beklentisi olan bazı kesimlere yönelik önemli bir netlik getirdi. Ertekin, paketin içeriğinde "terör suçlarına yönelik herhangi bir af düzenlemesinin bulunmadığını" ifade etti.

Yargı Paketi'nin Meclis'teki komisyon ve genel kurul süreçleri yakından takip ediliyor.