CHP'de kurultay öncesi bir bildiri hamlesi daha

Gazeteci Barış Yarkadaş CHP'de kurultay hazırlıkları sürerken yolsuzluk iddianamesi gölgesinde parti içi tepkilere değindi. Taksim Meydanı programında değerlendirmelerde bulunan Yarkadaş, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef gösterilerek itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirtti. Yarkadaş "Siz yarın kurultay yapıyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef göstererek, itibarsızlaştırmaya çalışarak ne kazandınız?" dedi.

"PM ÜYELERİ BİLDİRİ HAZIRLIĞINDA"

Yarkadaş ayrıca partide yolsuzlukla ilgili iddiaların huzursuzluk oluşturduğunu eski yönetimdeki isimlerin bu konuda bir şey yapılması çağrısında bulunduğunu ifade etti.



Yarkadaş CHP PM'de görev yapmış olan isimlerin de bildiri hazırlığında olduğunu ifade etti:

"Milletvekilleri konuşuyor, eski milletvekilleri, eski il başkanları konuşuyor. Eski Parti Meclisi üyeleri bildiği hazırlığında. Artık bu iddialar taşınamaz hale geldi. İnsanlar sokağa çıktığında soruyorlar bunlar doğru mu diye. Partinin eski milletvekilleri eski il başkanları diyor ki 'Çıkın bu konularla ilgili partiyi rahatlatın.' diyorlar."