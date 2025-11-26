CHP'nin 32 ilçe başkanından Özgür Özel'e mektup! Atatürk'ün dikkat çeken sözüyle başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolsuzluk operasyonlarının ardından parti içi kavgalar durulmuyor. Eski milletvekillerinin geçtiğimiz hafta yayımladığı bildirinin ardından şimdi de eski ilçe başkanları ve eski il başkanları yeni bir metin üzerinde mutabakata vardı. İki grubun da hazırladığı metinlerin CHP lideri Özgür Özel'e gönderilmesi bekleniyor.

İLÇE BAŞKANLARI ÖZGÜR ÖZEL'E MEKTUP YOLLAYACAKLAR

TGRT Haber Taksim Meydanı'nda konuşan gazeteci Barış Yarkadaş yayınlanacak metnin Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'nin 3. Olağan Kongresi'nde kullandığı sözleriyle başladığını ifade etti. Yarkadaş, "Kemal Bey'in konuşması domino etkisi yarattı. Şu an İstanbul'da CHP'de görev yapmış 32 ilçe başkanı bir toplantıdalar ve o bildiri şu an elimde. Görüşme hemen hemen tamamlanmış durumda. 18 eski il başkanı da bir bildiri üzerinde uzlaştı. 32 ilçe başkanı biraz sonra mektuplarını Özgür Özel'e yollayacaklar." diyerek partideki yeni hamleyi duyurdu.

"ATATÜRK'ÜN SÖZÜYLE BAŞLIYOR"

Yarkadaş, partinin içerisindeki yanlışların düzeltilmesi için Özel'e çağrı yapılan metne dair şunları iletti: "Bildiri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931'de CHP'nin 3. Olağan Kongresi'ndeki sözüyle başlıyor. "Partide bir yanlışı eksikliği gördüğünüz zaman kayıtsız şartsız eleştireceksiniz. Şunu talep ediyorlar: 'AK Parti iktidarının yarattığı yozlaşma ikliminin CHP'yi etkilemesine izin verilmemelidir.' CHP'nin siyasi ve ahlaki rotasına bordrolu foncular, kaşeciler, devşirmeler yön veremezler. "

Yarkadaş bildiriye imza atan isimlerden bazılarını şu şekilde açıkladı:: "Yıldırım Emsiz, Mehmet Ali İyimaya, Doğan Tekel, Hıdır Delipınar, Mustafa Erdemir, Mehmet Ali Yüksel, Musa Çulha, Oğuz Ünver, Zeynel Kızılkaya, Muammer Çelebi, Muharrem Konuk, Erhan Bozal, İsmail Yağcı, Kemal Büyükbayrak, Muharrem Aydın, Özgür Erdem, Erdal Sülük, Hasan Karaman, Cafer Çınar, Demir Bakır, İbrahim Ivacık, Erol Şahin..."