Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Veli Kavlak veda ediyor

Beşiktaş'ın alt yapısında flaş gelişme yaşandı. Beşiktaş Kulübü, U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Veli Kavlak ile yolların ayrıldığını açıkladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Veli Kavlak’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.