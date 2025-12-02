Menü Kapat
13°
 | Murat Makas

Beşiktaş'tan Rafa Silva adımı! FIFA'ya gidiyor

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Portekizli oyuncunun yönetimden izin almadan Benfica Başkanı Rui Costa ve Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminin FIFA'ya adım atacağı konuşuluyor.

Beşiktaş'tan Rafa Silva adımı! FIFA'ya gidiyor
Beşiktaş’ta devre arasında takımdan ayrılması beklenen yıldız oyuncu Rafa Silva ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun bireysel antrenmanlar yaptığı ve henüz takımla çalışmalara çıkmadığı belirtiliyor.

Beşiktaş'tan Rafa Silva adımı! FIFA'ya gidiyor

BEŞİKTAŞ’IN İZNİ OLMADAN GÖRÜŞME İDDİASI

Rafa Silva ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre Portekizli yıldızın adının anıldığı Benfica'nın başkanı Rui Costa ve teknik direktörü Jose Mourinho'nun Beşiktaş yönetiminin izni olmadan yıldız futbolcuyla görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Beşiktaş'tan Rafa Silva adımı! FIFA'ya gidiyor

FIFA’YA ŞİKAYET

Yapılan görüşmeden daha sonra haberi olan yönetimin duruma çok sinirlendiği ve Portekiz ekibini FIFA'ya şikayet edebileceği de gelen haberler arasında. Takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Portekizli yıldızın yeniden takımla idmanlara çıkıp çıkmayacağı merak konusu.

Beşiktaş'tan Rafa Silva adımı! FIFA'ya gidiyor

Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılar ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Rafa Silva gündemi: Son süreç duyuruldu!
